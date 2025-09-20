انت الان تتابع خبر السوداني: المقاولون العراقيون أثبتوا قدرتهم في مختلف القطاعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي والوفد المرافق له".

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء، إلى "حرصه على دعم الاتحادات والنقابات، بمختلف تشكيلاتها، ولاسيما المعنية بالمشاريع التنموية والاستثمارية، ومنها اتحاد المقاولين، لأهميته وخصوصيته في تعزيز البناء والإعمار ودعم الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى "ثقة الحكومة بقدرات القطاع الخاص العراقي، الذي يمثل شريكاً أساسياً لها في المشاريع المختلفة، وقد أثبت المقاولون العراقيون قدرتهم في مختلف القطاعات التي أشركتهم الحكومة بالعمل فيها".