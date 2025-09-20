انت الان تتابع خبر السامرائي: دعم الجهود الهادفة لتطوير واقع الخالدية وتحسين خدماتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السامرائي، زار الحقوقي مصطفى القيسي، عضو التحالف، في منطقة كرطان بجزيرة الخالدية التابعة لمحافظة الأنبار، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة".

وتناول اللقاء، بحسب البيان، "شؤون جزيرة الخالدية واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير واقع المنطقة وتحسين خدماتها".

وعبّر الحضور، وفقاً للبيان، عن "دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته واستحقاقات المرحلة المقبلة".