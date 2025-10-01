انت الان تتابع خبر المصادقة على "المرشحين النهائيين" وتحديد موعد الدعاية الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان تلقته الخليج 365، أن "مجلس المفوضين صادق على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025".



وأضافت، ان "المجلس قرر أيضاً، أن يكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم يوم الجمعة الموافق 3/10/2025".

واشارت الى ان "انتهاء الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم سيكون عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق 2025/11/8".