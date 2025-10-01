انت الان تتابع خبر زيارة عمل.. السوداني يصل إلى أبو ظبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، دون المزيد من التفاصيل.يشار الى انه في شهر شباط من العام 2023، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، تلبية للدعوة الرسمية الموجهة له.