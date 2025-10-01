انت الان تتابع خبر عدد المرشحين النهائيين للانتخابات مقارب للعدد الاولي رغم استبعاد 850 مرشحا.. ما التفسير؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية للسومرية نيوز، ان عدد المرشحين المصادق عليهم بلغ 7768 شخصا.

لكن عند مقارنة هذا الرقم مع العدد الاولي للمرشحين البالغين 7926 شخصا قبل التدقيق والاستبعاد، يتبين ان النقص بالمرشحين بلغ 158 فردا فقط، بينما قالت المفوضية في اخر ارقام أعلنتها انها استبعدت اكثر من 850 شخصا، ما يفتح باب التساؤل عن سبب التضارب.



لكن الإجابة والتفسير لذلك، هو ان حوالي 700 مرشح مستبعد تم استبداله بمرشحين اخرين بدلا عنهم من قبل الأحزاب والتحالفات، ما أدى الى تقلص الفارق.

لكن منذ 4 أيلول، سيكون الاستبعاد "بلا بديل" لاستحالة الامر فنيًا، كما ان باب الاستبعاد لم يغلق، وستبقى المفوضية تستبعد المرشحين حتى بعد المصادقة عليهم في حال جاءت شكاوى او ملفات بحقهم او اقدموا على مخالفات قانونية تتوجب الاستبعاد.