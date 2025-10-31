انت الان تتابع خبر السامرائي يوجه رسالة شديدة اللهجة الى المغرضين: تركتم وزارة التربية لانها فقيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في كلمته: "كنت أتمنى أن نهتم بقضايا المغيبين في الصقلاوية ومناطق أخرى، وأن يكون التنافس بيننا على من يخدم أبناء بلده أكثر، لا من يُسقط الآخر".وأضاف: "نحن لم نأتِ بوزير هدم المدارس وتركها مهدّمة، ولم نأتِ بوزير سرب الأسئلة وصرنا بسببه مضحكة للدول، وأنتم لم تتركوا وزارة التربية عبثاً، بل لأنها فقيرة من حيث التخصيصات ولا يوجد فيها مليارات".

وختم السامرائي بالقول: "أنتم تبحثون عن الوزارات التي فيها عقود وأموال ضخمة، أما التربية فهي وزارة فقيرة ولذلك تخلّيتم عنها، واللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجار، لأن بيتكم مفلّش أيها السياسي".