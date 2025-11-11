انت الان تتابع خبر القاضي زيدان يؤكد على دور القضاء في حماية النظام الديمقراطي بالعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان زيدان "شكر اعضاء مجلس القضاء والقضاة واعضاء الادعاء العام المكلفين بواجب المساهمة في نجاح انتخابات مجلس النواب".



وقال زيدان، وفق البيان، "السادة اعضاء المجلس الافاضل، السادة القضاة واعضاء الادعاء العام المكلفين بواجب اليوم الخاص بانتخابات مجلس النواب أتقدم بالشكر والتقدير لكم جميعا على جهودكم المبذولة للإشراف على نجاح العملية الانتخابية وبالشكل الذي عزز دور القضاء في حماية النظام الديمقراطي في العراق".