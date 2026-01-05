انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة حسم استحقاق تسمية رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للإطار، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين في مكتب حيدر العبادي، وناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع أكد ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".

وهنأ الإطار التنسيقي بـ"انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب الذي جرى بعملية ديمقراطية"، وأشار إلى "ضرورة حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العمل البرلماني والتنفيذي".

كما قدم الإطار التنسيقي تهانيه إلى "منتسبي الجيش العراقي البطل بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة على تأسيسه، وما بذله من تضحيات في سبيل أمن العراق واستقراره".