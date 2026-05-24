انت الان تتابع خبر الأعرجي يستقبل بارزاني في بغداد: قوة العراق في قوة كردستان والعكس صحيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ"الخليج 365"، أن الأعرجي "استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".وأكد الأعرجي أن "زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد تمثل رسالةً كبيرة تؤكد عمق العلاقات الوطنية بين بغداد وأربيل، مشدداً على أهمية العمل وفق الدستور العراقي واحترام حقوق الإنسان بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها، ومشيراً إلى أن قوة العراق تكمن في قوة كردستان، كما أن قوة كردستان تتعزز عندما تكون بغداد قوية".

وبيّن الأعرجي أن "الزيارة تحمل أبعاداً استراتيجية مهمة تصب في مصلحة العراق وشعبه، وتعكس روح الأخوة والاحترام المتبادل".

من جانبه، أوضح رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن "هدف الزيارة يتمثل في دعم الحكومة الجديدة، وتبادل وجهات النظر، والاستفادة من الفرص المتاحة لحل المشكلات وفقاً للدستور العراقي"، مشيراً إلى "وجود تاريخ مشترك في النضال من أجل الحرية ومواجهة عصابات داعش الإرهابية، وما رافق ذلك من تحديات النزوح والمعاناة".

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة العمل المشترك والتعاون المستمر من أجل العراق، وتعزيز وحدته واستقراره، وفقاً للبيان.

