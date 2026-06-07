انت الان تتابع خبر تقرير: العراق يستجيب لطلب أمريكي بعدم دمج فصائل "التنسيقية" في المؤسسات الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستند التقرير إلى تصريحات نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة، قيس المحمداوي، التي أكدت استبعاد فصائل "تنسيقية المقاومة الإسلامية" من خطط الدمج الحكومية. تشمل الفصائل المستبعدة كلاً من: "حزب الله" العراقي، "حركة النجباء"، "كتائب سيد الشهداء"، و"أولياء الله الأوفياء".وأشارت الإذاعة إلى أن الرسالة الأمريكية لرئيس الوزراء كانت حاسمة في رفض شمول أي فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخطة الدمج، معتبرةً أن دمجها سيعزز النفوذ الإيراني داخل مفاصل الدولة العراقية.

الإطار التنسيقي قيّم استبعاد هذه الفصائل – بحسب التقرير - بأنه توجه أمريكي يهدف في مرحلة لاحقة إلى "ضرب" هذه التشكيلات.

كتائب حزب الله اعتبرت في أحدث تقييم له أن خطط نزع السلاح والدمج تعد "مؤامرة" تستهدف الحشد الشعبي ومحور المقاومة في المنطقة، محذراً من أن هذه الخطوات قد تمهد لإلحاق العراق باتفاقيات "إبراهام" مع إسرائيل.

