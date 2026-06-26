انت الان تتابع خبر العراق يوجه رسالة الى فنزويلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بعث، برقية تضامن ومواساة إلى رئيسة جمهورية فنزويلا، السيدة ديلسي رودريغيز، أعرب فيها عن تعازيه ومساندته للشعب الفنزويلي الصديق، إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وما خلّفه من أضرار مادية وبشرية كبيرة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع فنزويلا في هذه الظروف الإنسانية"، معرباً عن "الاستعداد لتقديم ما يمكن من أشكال المساعدة الإنسانية، والتعاون في جهود الإغاثة والدعم للمتضررين".

واعرب عن تمنياته "بالسلامة للشعب الفنزويلي، وتجاوز آثار هذه الكارثة".

