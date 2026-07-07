انت الان تتابع خبر من النجف.. بزشكيان يشيد بالجهود والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، " استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، في محافظة النجف الاشرف الرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي ( قدس سرّه الشريف)".

وجدد الزيدي تعزيته الى الشعب الايراني والحكومة باستشهاد السيد الخامنئي، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. كما أشار سيادته الى مقتضيات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من دقّة وحرص في التعامل على جميع المستويات الإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ الإستقرار ووقف الصراعات. من جانبه عبّر بزشكيان عن شكر بلاده للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين، مشيداً بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع.

كما جدد الإعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين، وقدم الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات، وفق البيان.

ووصل الى مطار النجف الدولي، قبل قليل، جثمان المرشد الإيراني السابق السيد علي خامنئي.