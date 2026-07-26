انت الان تتابع خبر الزيدي يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي صدر اليوم، أن رئيس الوزراء أجرى مراسم استقبال لنظيره اللبناني والوفد المرافق له.وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، في وقت سابق، أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يستقبل اليوم نظيره اللبناني، نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له.