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الزيدي يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام

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الزيدي يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي صدر اليوم، أن رئيس الوزراء أجرى مراسم استقبال لنظيره اللبناني والوفد المرافق له.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، في وقت سابق، أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يستقبل اليوم نظيره اللبناني، نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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