انت الان تتابع خبر الزيدي ونواف سلام يعقدان لقاءً ثنائياً لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي صدر اليوم، أن الزيدي ونواف سلام عقدا لقاءً ثنائياً تناول العلاقات الثنائية، والشراكة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، والوفد الرسمي المرافق له خلال زيارته إلى العاصمة بغداد.

