انت الان تتابع خبر العراق ومصر يبحثان أوضاع المنطقة ويؤكدان أهمية خفض التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد الوزيران أهمية خفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، والبناء على ما تحقق في إطارها، بما يعزز فرص التكامل والتنمية والازدهار المشترك بين الدول الثلاث.