انت الان تتابع خبر الزيدي يتلقى دعوة رسمية من رئيس الوزراء الياباني لزيارة طوكيو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء، السفير الياباني لدى العراق أكيرو إندو، حيث نقل إليه دعوة الحكومة اليابانية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق.وثمّن رئيس مجلس الوزراء "الدعوة اليابانية، مؤكداً أهمية العلاقات العراقية اليابانية وعمقها، وحرص العراق على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الاستثمارية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "العراق يولي أهمية كبرى لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتوسيع التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية، بما يسهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر فاعلية، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية في العراق".

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن "سعادته بنقل دعوة حكومته إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة اليابان، مبيناً أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وستفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

وأشار السفير إلى أن "العراق، في ظل حكومته الجديدة، يشهد نمواً اقتصادياً وتحسناً في بيئة الاستثمار، مستنداُ إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي، والإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات".