انت الان تتابع خبر الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ان الزيدي "استقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق لي جون إيل، الذي سلّم رئيس الوزراء رسالة خطية من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، عبر فيها عن تهنئته بتشكيل الحكومة، وتأكيده على تعزيز العلاقات والشراكة مع العراق، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، ويمكّن العراق من تجاوز التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة".وأشار الزيدي، خلال اللقاء، إلى "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل المشترك لتوسيع حجم التعاون في مختلف القطاعات، ولاسيما الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مبيناً حرص العراق على التعاون والاستفادة من عمل وخبرات الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مختلف أنحاء البلاد".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء "اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى العراق، خاصة في المجالات التي يمتلك الجانب الكوري فيها خبرات واسعة وتلبي احتياجات السوق العراقية، مثل صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية، لافتاً إلى الفرص والتسهيلات التي تتيحها الحكومة بهذا الشأن وجهودها في تعزيز بيئة الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية".

