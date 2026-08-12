انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: قرار انتهاء مهمة التحالف بالعراق في 30 أيلول ولا عودة عنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأربعاء اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مسار الموقف الإقليمي وما تشهده المنطقة من تطورات، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية المصالح العراقية العليا، وتثبيت دعائم التهدئة والاستقرار".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تعزيز سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن صيانة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية"، مجددا تأكيداته بأن "قرار انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول المقبل هو توقيت نهائي لا عودة عنه".

وشدد على "تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية".

