انت الان تتابع خبر الزيدي والمالكي يؤكدان أهمية انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي، حيث شهد اللقاء البحث في عدد من الملفات والقضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يدعم أداء مؤسسات الدولة ويعزز مسار العمل الحكومي".وتناول اللقاء وفق البيان "دعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والإصلاح الاقتصادي، وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة".

واستعرض اللقاء "ملفات العلاقات الخارجية، والتأكيد على أهمية مواصلة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، بجانب تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وبما ينعكس على الاقتصاد العراقي"، بحسب البيان.