اليابان | «يوياكي كوياكي»… صوت الغروب الذي يحمي الأطفال ويمنح المدن اليابانية سكينة المساء

ثقافة 28/08/2025

في أواخر كل يوم، ومع اقتراب غروب الشمس، يعلو في أجواء العديد من الأحياء اليابانية لحن مألوف يحمل دفئًا وحنينًا خاصًا. إنها الأغنية الشهيرة ”Yūyake Koyake“، التي تنطلق من مكبرات الصوت المثبتة في الشوارع لتذكير الأطفال بأن وقت اللعب قد انتهى وحان موعد العودة إلى منازلهم قبل أن يحل الظلام. وبمرور الزمن، لم تعد هذه الأغنية مجرد وسيلة عملية لتنظيم حياة المجتمع المحلي، بل أصبحت جزءًا من ذاكرة جماعية ترتبط بالطفولة والبراءة وبأجواء المساء الياباني الهادئ، مما أكسبها مكانة ثقافية مميزة لا تزال حاضرة حتى اليوم.

حان وقت العودة إلى المنزل

في العديد من المدن والبلدات والقرى في اليابان، تُعزف أغنية ”Yūyake Koyake“ (وهج الغروب) عبر مكبرات الصوت العامة في وقت متأخر من بعد الظهر، كتقليد يومي يذكّر الأطفال بضرورة العودة إلى منازلهم مع اقتراب الغسق. تُعد هذه الأغنية، التي كتب كلماتها ناكامورا أوكو وألّف موسيقاها كوساكاوا شين عام 1919، رمزًا ثقافيًا يعكس الارتباط العميق بالطبيعة والمجتمع في اليابان.

تبدأ الأغنية بكلماتها الشهيرة:

Yūyake, koyake de hi ga kurete

Yama no otera no kane ga naru مع غروب الشمس في وهج المساء

يُدق جرس معبد التل

وتوجه الأطفال للعودة إلى منازلهم مع الغربان التي تعود إلى أعشاشها عند الغسق. في مقطع ثانٍ أقل شيوعًا، تحتفي الأغنية بجمال القمر المستدير والنجوم المتلألئة، مما يضفي طابعًا شاعريًا يربط الأطفال بإيقاعات الطبيعة. كلمة ”كوياكي“، التي نادرًا ما تُستخدم خارج الأغنية، يُعتقد أنها ابتكار شعري من ناكامورا أوكو لتعزيز إيقاع الكلمات وتكرار فكرة الغروب.

يخدم هذا التقليد غرضًا مزدوجًا: فهو ليس فقط تذكيرًا للأطفال بالعودة إلى المنزل قبل حلول الظلام، بل أيضًا اختبار يومي لأنظمة مكبرات الصوت العامة، التي تُستخدم في حالات الطوارئ مثل الزلازل أو التحذيرات من التسونامي. تختلف الأغنية المُعزفة وتوقيت البث حسب البلدية والموسم، حيث تُبث عادةً بين الساعة 4 و6 مساءً، مع أوقات أبكر في الشتاء وأطول في الصيف لتتماشى مع ساعات الغروب. تظل ”Yūyake Koyake“ خيارًا شائعًا على مستوى البلاد لما تحمله من طابع عاطفي وثقافي، إذ تُثير الحنين إلى الطفولة والحياة الريفية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)