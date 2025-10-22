اليابان | مايزورو.. متحف ياباني يروي ذكريات الاعتقال في سيبيريا

لأكثر من عقدٍ بعد الحرب العالمية الثانية، لعب ميناء مايزورو البحري في كيوتو دورًا محوريًا كنقطة إنزال لآلاف اليابانيين العائدين من القارة الآسيوية. وبين هؤلاء كثيرون ممن قضوا سنوات قاسية في معسكرات العمل السوفيتية قبل أن يعودوا إلى وطنهم. ولتخليد هذه الذاكرة الجماعية، أُقيم متحف في المدينة يروي قصص المعتقلين ومعاناتهم، ويعرض الوثائق والشهادات التي توثق تلك المرحلة المظلمة من التاريخ الياباني الحديث.

مايزورو.. بوابة العودة إلى الوطن

تُعد مدينة مايزورو، الواقعة شمال محافظة كيوتو على ساحل بحر اليابان، رمزًا تاريخيًا لبوابة العودة إلى الوطن لملايين اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية. كانت واحدة من 18 ميناءً في اليابان مُخصصة لاستقبال حوالي 6.6 مليون عسكري ومدني ياباني تقطعت بهم السبل في أقاليم ما وراء البحار بعد انتهاء الحرب في 1945. بحلول عام 1947، أُعيد معظم هؤلاء إلى أوطانهم، لكن مايزورو ظلت الميناء الوحيد المتبقي لعمليات الإعادة من 1950 حتى اكتمالها في 1958، حيث استقبلت حوالي 660 ألف عائد خلال هذه الفترة.

تبدأ الجولة الإرشادية في متحف مايزورو التذكاري للعودة إلى الوطن بشرح يؤكد أهمية المدينة: ”بُني هذا المتحف لتذكيرنا بأن مايزورو كانت بوابة العودة للجنود اليابانيين المحتجزين في معسكرات العمل القسري في سيبيريا، ليبدؤوا تجربة ما بعد الحرب“. في أغسطس 1945، أعلن الإمبراطور هيروهيتو (المعروف بلقب شوا بعد وفاته) في بث إذاعي تاريخي قبوله إعلان بوتسدام، معلنًا نهاية الحرب. ومع الاحتفال بالذكرى الثمانين لهذا الحدث في 2025، يُسلط الضوء على أن ”حقبة ما بعد الحرب“ بالنسبة للعديد من المعتقلين اليابانيين، خاصة العائدين من سيبيريا، لم تبدأ إلا بعد عودتهم إلى اليابان، وفي بعض الحالات بعد أكثر من عقد من انتهاء الحرب رسميًا.

على مدار 13 عامًا، رحّب سكان مايزورو بحرارة بكل سفينة عودة إلى الوطن، مقدمين الشاي والبطاطس الحلوة المطهوة على البخار للعائدين عند نزولهم من السفن. استمرت هذه السفن في الوصول حتى أواخر الخمسينيات، مما جعل حقبة ”ما بعد الحرب“ في مايزورو تمتد لفترة أطول مقارنة بمناطق أخرى. يعكس متحف العودة إلى الوطن هذا الإرث من خلال معروضات تروي قصص العائدين، ويُبرز دور المدينة كملاذ إنساني ولوجستي خلال فترة ما بعد الحرب، مما يجعلها رمزًا للصمود والتضامن في تاريخ اليابان الحديث.



تم تجديد متحف مايزورو التذكاري للعودة في عام 2015، ليواصل دوره في توثيق رحلة العائدين من معسكرات العمل القسري في سيبيريا وإبراز ذاكرة هذه المرحلة التاريخية. (© Nippon.com)



تعكس الصورة المعروضة عند مدخل المعرض الدائم، والتي تُظهر حشوداً تنتظر على الرصيف المواطنين العائدين، قوةً عاطفية كبيرة، وتجسد لحظة الترحيب الحار التي كان يلقاها العائدون إلى وطنهم. (© Nippon.com)



تُظهر لوحة الصور الترحيب الحار الذي قدّمه مواطنو مايزورو للعائدين، حيث قدموا لهم الشاي ووفّروا لهم بعض أشكال الترفيه الخفيف أثناء نزولهم إلى الميناء. (© Nippon.com)

في ثمانينيات القرن العشرين، ومع تقدم المحتجزين اليابانيين السابقين في معسكرات العمل القسري في سيبيريا في العمر، أعرب العديد منهم عن رغبتهم في إقامة نصب تذكاري في مايزورو يخلّد تجربة عودتهم إلى الوطن بعد الحرب العالمية الثانية. كانوا يرون في هذا النصب وسيلة لتكريم دورهم وتقدير الترحيب الحار الذي قدمه سكان مايزورو لهم عند وصولهم. كما اعتقدوا أن المشروع سيجذب الزوار إلى المدينة، مما يعزز مكانتها كمركز تاريخي وثقافي.

بفضل جهود مشتركة، جمع المحتجزون السابقون وسكان مايزورو تبرعات بلغت 74 مليون ين، فيما ساهمت محافظة كيوتو بإعانة قدرها 20 مليون ين. أضافت مدينة مايزورو 240 مليون ين لتمويل بناء متحف مايزورو التذكاري للعودة إلى الوطن، الذي فتح أبوابه في عام 1988. تبرع الزوار والمواطنون بأكثر من 16000 قطعة أثرية، تشمل وثائق، صورًا، وأغراضًا شخصية تعود للعائدين، يُعرض منها حوالي 1000 قطعة بشكل دائم في المتحف اليوم. يروي المتحف قصص العائدين من سيبيريا وغيرها من المناطق، ويبرز دور مايزورو كبوابة إنسانية ولوجستية، مما يجعله رمزًا للصمود والتضامن في تاريخ اليابان ما بعد الحرب.



تعرض إحدى اللوحات في المتحف ملاعق وعيدان طعام صنعها المعتقلون بأيديهم، وقد صُنعت هذه الأدوات بعناية فائقة، مما ساعدهم على نسيان قسوة حصصهم الغذائية المحدودة أثناء فترة الاعتقال. (© Nippon.com)

محطة مايزورو البحرية: بوابة استراتيجية وتاريخية

تتكون مدينة مايزورو، الواقعة في محافظة كيوتو على ساحل بحر اليابان، من منطقتين رئيسيتين: نيشي-مايزورو في الغرب، التي ازدهرت كمدينة قلعة خلال عهد عشيرة تانغو تانابي، وهيغاشي-مايزورو في الشرق، التي تطورت لتصبح محطة بحرية تابعة للبحرية الإمبراطورية اليابانية.

افتُتحت محطة مايزورو البحرية في عام 1901 كآخر المحطات البحرية اليابانية، بعد يوكوسوكا (كاناغاوا)، كوري (هيروشيما)، وساسيبو (ناغازاكي). وباعتبارها المحطة الوحيدة المطلة على بحر اليابان، طُورت لتعزيز الدفاعات اليابانية في مواجهة التوترات المتصاعدة مع الإمبراطورية الروسية. خلال الحرب الروسية-اليابانية (1904-1905)، لعبت المحطة دورًا محوريًا كقاعدة استراتيجية للعمليات البحرية، مؤكدة أهميتها العسكرية كما كان متوقعًا.

بعد الحرب العالمية الثانية، استُغل موقع مايزورو الاستراتيجي لتصبح ميناءً رئيسيًا لاستقبال العائدين إلى الوطن، خاصة المعتقلين اليابانيين من معسكرات العمل القسري في سيبيريا. من بين حوالي 660 ألف عائد وصلوا إلى مايزورو بين عامي 1945 و1958، كان 460 ألفًا منهم من سيبيريا، مما يبرز دور المدينة كبوابة حيوية لإعادة التوطين.



يُظهر منظر خليج مايزورو من جبل غوروغاتاكي المدخل الضيق للخليج على جانب نيشي- مايزورو، بينما تتمتع منطقة هيغاشي- مايزورو الواقعة داخل الخليج بموقع مميز يضفي عليها أهمية استراتيجية وتاريخية بارزة. (© Nippon.com)



تُعرض في المتحف نماذج عديدة لسفن إعادة التوطين، التي رست في ميناء مايزورو على مدار 13 عامًا بما مجموعه 346 مرة، حاملةً العائدين إلى وطنهم بعد سنوات من الاعتقال القسري. (© Nippon.com)

كان معظم المعتقلين في سيبيريا من الجنود اليابانيين الذين خدموا في منشوريا، شمال شرق الصين حاليًا، ومن جزيرة سخالين، ممن ألقوا أسلحتهم بعد انتهاء الحرب. وفي أعقاب الحرب مباشرةً، حُشر هؤلاء الجنود في قطارات النقل وسط هتافات باللغة الروسية تقول ”عودوا إلى دياركم“ أو ببساطة ”عودوا!“، لكن في النهاية قامت السلطات السوفيتية بنقلهم إلى معسكرات العمل القسري في أقصى شمال شرق روسيا.

في تلك المعسكرات، أُجبر المعتقلون على قطع الأشجار، والعمل في مناجم الفحم، وبناء السكك الحديدية، في إطار خطط الاتحاد السوفيتي لتنمية منطقة سيبيريا. وغالبًا ما انخفضت درجات الحرارة في الشتاء إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، ومع ذلك، أُجبر المعتقلون على العمل في الهواء الطلق لساعات طويلة يوميًا.



يعرض المتحف نموذجًا لمعسكر عمل يُظهر أبراج الحراسة في أركانه الأربعة. وقد عجز بعض المعتقلين عن تحمل الظروف القاسية، فاقتربوا عمدًا من هذه الأبراج ليتعرّضوا لإطلاق النار ويقتلوا رميًا بالرصاص. (© Nippon.com)

في العديد من معسكرات العمل القسري، كانت الوجبتان اليوميتان تتكوّنان من شريحة واحدة من خبز الجاودار وحساء خفيف يحتوي على قطع من الخضراوات المجففة، إذا توفرت. وكان الجوع معاناة مستمرة، وغالبًا ما اندلعت مشاجرات بين المعتقلين على حجم حصص الخبز الموزعة. وأسفرت هذه الظروف القاسية عن وفاة نحو 60 ألف معتقل، أي ما يعادل عُشر إجمالي المعتقلين البالغ 600 ألف، نتيجة نقص الغذاء وسوء الأوضاع الصحية.



تُظهر إحدى الصور مشهدًا لوجبة في معسكر العمل، حيث كان يتم وزن الخبز على ميزان يدوي الصنع قبل تقطيعه إلى حصص متساوية، في محاولة لتجنب النزاعات بين المعتقلين على الحصص المحدودة. (© Nippon.com)

التشبث بالحياة الطبيعية

في عام 2015، أُدرجت 570 قطعة أثرية من مقتنيات متحف مايزورو التذكاري للعودة في السجل الدولي لذاكرة العالم التابع لليونسكو. وتشمل هذه القطع سجلات تاريخية قيّمة، مثل مذكرات (شيراكابا نيشّي) أو ما يُعرف بـ(مذكرات البتولا البيضاء)، التي تعبّر عن حنين المعتقلين إلى ديارهم. وقد أحضر هذه المذكرات سينو شو من سيبيريا، بعد أن أُعيد إلى وطنه عبر ميناء مايزورو عام 1947.

تحتوي مذكرات (شيراكابا نيشّي) على 200 قصيدة من نوعي هايكو وتانكا، كُتبت على 36 قطعة من لحاء البتولا باستخدام أدوات مصنوعة من علب صفيح وحبر مُعدّ من مزيج من السخام والماء، مما يعكس قدرة المعتقلين على الحفاظ على هويتهم الروحية والثقافية رغم ظروف الاعتقال القاسية.



جناح شيراكابا نيشيكي. (© Nippon.com)

في معسكرات العمل القسري، كان يُشتبه بأي شخص يُدوّن ملاحظات أو مذكرات بأنه يقوم بالتجسس، وكانت هذه المواد تُصادر فورًا. وخوفًا من تسرب معلومات عن أوضاع ما بعد الحرب في الاتحاد السوفيتي، كانت القوات السوفيتية تُصادر أي سجلات تعثر عليها عند صعود المعتقلين على متن سفن الإعادة إلى الوطن، كما فعلت القوات الحليفة عند نزول الرجال في ميناء مايزورو.

لكن مذكرات (شيراكابا نيشّي)، المكتوبة على ألواح من لحاء البتولا بحجم راحة اليد وأبعاد 9 × 12 سنتيمترًا، كانت تُلف وتُخفى بسهولة. وبمعجزة، تمكن المعتقلون من إعادة هذه المذكرات إلى اليابان، لتشكّل سجلًا قويًا يُجسّد عبثية الحرب ومأساتها.



استُخدمت أدوات كتابة مبتكرة لتسجيل أفكار المعتقلين في معسكرات سيبيريا، ولا تزال الكتابة على ألواح لحاء البتولا واضحة حتى بعد مرور 80 عامًا، شاهدة على صمود المعتقلين وإبداعهم في ظل ظروف قاسية. (© Nippon.com)

تشمل المقتنيات الأخرى التي يمتلكها ويعرضها متحف مايزورو التذكاري قوائم عناوين المعتقلين، ورسائلهم إلى عائلاتهم، ومقالات مختلفة، ما أتاح لهم التعبير عن مشاعرهم والتحلّي بالصبر على أمل العودة إلى وطنهم يومًا ما.

كما ابتكر السجناء وسائل ترفيه لإشغال أنفسهم عن صعوبات الحياة اليومية في المعسكرات. فقد لعبوا، على سبيل المثال، لعبة الماهجونغ باستخدام بلاط مصنوع بمهارة، وقد شكّلت هذه التسلية ووسائل الترفيه الأخرى مصدر عزاء للعديد من الناجين خلال تلك السنوات القاسية.



تُشكّل قوائم الأسماء والمعلومات المتعلقة بالمعتقلين الذين لقوا حتفهم في معسكرات العمل القسري جزءًا من الوثائق المدرجة في سجل ذاكرة العالم الدولي، مؤكدةً أهمية حفظ هذه الذكريات التاريخية. (© Nippon.com)



تم تصميم قطع لعبة الماهجونغ الخشبية بعناية لتتناسب مع صناديقها بشكل مثالي، ما يعكس مستوى المهارة والإتقان الذي أبداه المعتقلون في ابتكار وسائل التسلية داخل المعسكرات. (© Nippon.com)

الحفاظ على الذاكرة حية

عند افتتاحه، استقطب متحف مايزورو التذكاري للعودة أكثر من 200,000 زائر سنويًا، وكانت المجموعات الأولى تضم الناجين من معسكرات العمل القسري وعائلاتهم، ما ساهم في تعزيز مكانة مايزورو كمدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها 80,000 نسمة.

ومع مرور الوقت وتلاشي ذكريات الحرب، انخفض عدد الزوار تدريجيًا، ليصل إلى أقل من 100,000 زائر سنويًا في عام 2010. استجابت سلطات المدينة لهذا الانخفاض بحملة لإدراج مواد المتحف في السجل الدولي لذاكرة العالم، ما منح مايزورو دفعةً معنوية كانت في أمس الحاجة إليها، وجدد الاعتراف بدورها التاريخي كميناء لإعادة اللاجئين إلى وطنهم.



يتوجه العديد من الزوار إلى رصيف تايرا، الذي أُعيد بناؤه ليحاكي تجربة إعادة التوطين، للاطلاع على المكان الذي شهد وصول العائدين إلى وطنهم بعد سنوات من الاعتقال. (© Nippon.com)

أصبح أولئك الذين يتذكرون الحرب الآن في سنّ متقدمة، وتتمثل المهمة الحالية في نقل ذكرياتهم إلى الأجيال القادمة. لذلك أنشأت مدينة مايزورو برنامجًا تعليميًا لسرد القصص عام 2004، تديره حاليًا جمعية مايزورو لإعادة سرد القصص غير الربحية. ويشارك في هذا البرنامج أعضاء أكملوا الدورة، اثنان منهم دائمًا في الخدمة كرواة قصص في المتحف.

وتشمل المعالم السياحية الأخرى التي طُورت في المدينة خلال السنوات الأخيرة متحف مايزورو العالمي للطوب، وهو عبارة عن مجموعة من المستودعات التي استُخدمت عندما كانت مايزورو ميناءً رئيسيًا للبحرية الإمبراطورية اليابانية، بالإضافة إلى قارب سياحي يجوب المعالم المرتبطة بتاريخ المنطقة كميناء بحري.

إن زيارة المدينة تشكّل تذكيرًا مؤثرًا بأهوال الحرب، وتسلّط الضوء على أهمية مواصلة السعي من أجل السلام، وقد تكون الزيارة ذات صلة خاصة في عام 2025، الذكرى الثمانين لنهاية الحرب.



يضم متحف مايزورو العالمي للطوب مقاهي، ومتجرًا للمتحف، بالإضافة إلى رصيف للقوارب السياحية، ما يتيح للزوار تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والترفيه أثناء استكشاف تاريخ المدينة البحري. (© Nippon.com)



تُظهر إحدى الصور سفن إيغيس الحربية مصوّرة من قارب سياحي. وتُعد مايزورو اليوم القاعدة البحرية الوحيدة في اليابان، حيث يُستخدم ميناؤها لكلٍّ من قوة الدفاع الذاتي البحرية وخفر السواحل الياباني. (© Nippon.com)

متحف مايزورو التذكاري للعودة

الموقع: 1584 أزاتايرا، مايزورو، محافظة كيوتو

1584 أزاتايرا، مايزورو، محافظة كيوتو ساعات العمل: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً (الدخول متاح حتى الساعة 4:30 مساءً)

من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً (الدخول متاح حتى الساعة 4:30 مساءً) أيام الإغلاق: أيام الأربعاء، أو في اليوم التالي إذا صادف يوم الأربعاء عطلة رسمية، بالإضافة إلى عطلة رأس السنة الجديدة (29 ديسمبر/ كانون الأول - 1 يناير/ كانون الثاني)

أيام الأربعاء، أو في اليوم التالي إذا صادف يوم الأربعاء عطلة رسمية، بالإضافة إلى عطلة رأس السنة الجديدة (29 ديسمبر/ كانون الأول - 1 يناير/ كانون الثاني) الرسوم: 400 ين ياباني للبالغين، و150 ين ياباني للطلاب

