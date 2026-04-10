اليابان | ماريو: حكاية بطل نينتندو الأيقوني في 3 دقائق فقط

دليل موجز لشخصية ماريو، السباك الشهير ذو القبعة الحمراء والشارب، الذي يُعدّ أحد أشهر رموز عالم ألعاب الفيديو. ظهر ماريو في أكثر من 250 لعبة من إنتاج نينتندو، حيث خاض مغامرات لا تُحصى، من إنقاذ الأميرة إلى استكشاف عوالم خيالية مليئة بالتحديات، ما جعله أيقونة ثقافية محبوبة عبر أجيال مختلفة حول العالم.

سيد ألعاب الفيديو

ظهر ماريو لأول مرة في لعبة الأركيد دونكي كونغ عام 1981، التي أنشأها مياموتو شيغيرو الشاب في بداية مسيرته في نينتندو. في اللعبة، تم تصوير ماريو كنجار يقاتل كونغ في موقع بناء. أدى عمله المميز في القفز لتجنب البراميل المتدحرجة إلى تسميته «جامب مان» (رجل القفز).

أُعطي اسم «ماريو» مع إصدار ماريو بروس عام 1983. وبما أن العديد من مراحل اللعبة كانت تحت الأرض، تم تحويل الشخصية هذه المرة إلى سباك. وفقًا لقصة شهيرة، استُلهم الاسم من ماريو سيغالي، وهو أمريكي إيطالي كان يملك المستودع الذي استأجرته نينتندو أوف أمريكا في ذلك الوقت.

يُقال إن مياموتو كان يشير إلى الشخصية بـ«السيد ألعاب الفيديو» حتى قبل ظهوره الأول، ناويًا أن يضم ماريو في مجموعة واسعة من الألعاب، وغيّر مهنته لاحقًا حسب الحاجة. في ألعاب النينتندو إنترتينمنت سيستم (المعروفة باسم الفاميكوم في اليابان)، ظهر كحكم في لعبة Tennis، ولاعب غولف في Golf، وعامل هدم مبانٍ في Wrecking Crew.



مبتكر شخصية ماريو، مياموتو شيغيرو، في فعالية أقيمت في 15 فبراير 2023، بمناسبة افتتاح عالم سوبر نينتندو في يونيفرسال ستوديوز هوليوود. (© ستانلي ب. ميرادور/سيبا يو إس إيه عبر رويترز كونكت)

أصدر سوبر ماريو بروس عام 1985، مما ثبت شعبية ماريو. مراحلها الجانبية المكتظة بالحيل المبتكرة، إلى جانب الأكشن الرياضي المركز على القفز ودوس الأعداء، أصبحت نجاحًا قياسيًا غيّر تاريخ ألعاب الفيديو المنزلية. تم تقديم العديد من العناصر التي ستحدد السلسلة هنا أيضًا، بما في ذلك فطر القوة الذي يجعل ماريو أكبر حجمًا، وعوالم تحت الأرض متصلة بأنابيب النقل الفوري.

مع وصول أجيال جديدة من الأجهزة، استمرت السلسلة في توسيع إعداداتها وأنواعها. أصبح يوشي، الديناصور الذي يحمل ماريو في مغامراته، ومنافسه واريو كلاهما من المفضلين لدى المعجبين، ونجما في ألعاب فرعية خاصة بهما. ظهرت أيضًا سلاسل فرعية أخرى مثل ماريو كارت وماريو تنس، التي تضم مجموعة ملونة من الرفاق المميزين. بعد أن أصبح ما وصفه مياموتو بـ«نجم خارق» يجيد الرياضة والكوميديا، أصبح ماريو وجه نينتندو الحقيقي — «سيد ألعاب الفيديو» فعلاً.

اليوم، أصبح ماريو أيقونة ثقافة شعبية تمتد بعيدًا خارج حدود ألعاب الفيديو. في عام 2021، افتُتح سوبر نينتندو ورلد، منطقة غامرة تعيد خلق عالم ماريو، في يونيفرسال ستوديوز اليابان في أوساكا. ساعدت هذه المنطقة في دفع يو إس جي إلى المركز الأول بين مدن الملاهي في آسيا من حيث عدد الزوار.

حقق فيلم هوليوود ”سوبر ماريو بروس“ The Super Mario Bros. Movie عام 2023 رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في شباك التذاكر لفيلم مستوحى من لعبة فيديو. كان مياموتو قد قال منذ زمن طويل إن اللاعبين الأمريكيين كانوا في ذهنه منذ أيام دونكي كونغ. شاركت نينتندو بشكل وثيق من مرحلة التخطيط للفيلم، ويمكن اعتبار نجاحه الهائل تتويجًا لأكثر من أربعة عقود من استراتيجية الشركة في الخارج.

ينطلق السباك ذو القبعة الحمراء إلى الفضاء في تكملة عام 2026، ”فيلم مجرة ​​سوبر ماريو“ The Super Mario Galaxy Movie، متحديًا حتى الجاذبية نفسها. أينما قادته مغامراته بعد ذلك، فمن المؤكد أنه سيستمر في حمل المعجبين حول العالم في رحلات جديدة ومثيرة.



يُعدّ مياموتو شيغيرو (على اليمين)، مبتكر شخصية ماريو، من بين الشخصيات البارزة التي حضرت العرض العالمي الأول لفيلم ”سوبر ماريو غالاكسي“ في كيوتو في 28 مارس 2026. (© رويترز/مانامي يامادا)

ماريو: جدول زمني موجز

1981 يظهر لأول مرة في لعبة الأركيد دونكي كونغ

1983 إصدار ماريو بروس في الأركيد؛ يظهر لويجي لأول مرة

1985 إصدار سوبر ماريو بروس للـ NES، ويصبح نجاحًا قياسيًا بمبيعات بلغت 40.2 مليون نسخة؛ يظهر بووزر والأميرة بيتش وتود لأول مرة

1989 إصدار سوبر ماريو لاند كلعبة إطلاق لجهاز غيم بوي؛ ظهور الأميرة ديزي لأول مرة

1990 إصدار سوبر ماريو ورلد كلعبة إطلاق للسوبر فاميكوم (سوبر NES)؛ يظهر يوشي لأول مرة

1992 إصدار سوبر ماريو كارت للسوبر NES

1993 أول فيلم مقتبس حي يُنتج في هوليوود، سوبر ماريو بروس

1996 إصدار سوبر ماريو 64 كلعبة إطلاق لنينتندو 64، ويقدم أول لعبة أكشن ثلاثية الأبعاد في السلسلة

2002 إصدار سوبر ماريو سانشاين للـ GameCube؛ ظهور بووزر جونيور لأول مرة

2006 إصدار نيو سوبر ماريو بروس، ويعود إلى اللعب ثنائي الأبعاد الجانبي ويصبح أكثر ألعاب نينتندو دي إس مبيعًا

2007 إصدار سوبر ماريو غالاكسي للوي؛ ظهور روزالينا لأول مرة

2009 تُسجل سلسلة ماريو كارت في موسوعة غينيس كأكثر سلسلة ألعاب سباق مبيعًا على الإطلاق (أكثر من 50 مليون نسخة؛ تم تحديثها إلى 188.1 مليون في 2025)

2012 إصدار نيو سوبر ماريو بروس يو كلعبة إطلاق للوي يو، ويصبح أول لعبة في السلسلة تدعم الرسومات عالية الوضوح

2017 إصدار ماريو كارت 8 ديلوكس، وهو نسخة محسنة للـ Switch من لعبة الوي يو عام 2014، ويصبح أكثر لعبة ماريو مبيعًا على الإطلاق (70.6 مليون نسخة حتى 2025)

2019 إصدار تطبيق الهاتف الذكي ماريو كارت تور، متجاوزًا 100 مليون تحميل تقريبًا

2021 افتتاح سوبر نينتندو ورلد، منطقة ذات طابع خاص تضم معالم مستوحاة من ماريو بما في ذلك سوبر ماريو لاند، في يونيفرسال ستوديوز اليابان؛ تلتها افتتاحات إضافية في يونيفرسال ستوديوز هوليوود عام 2023 ويونيفرسال إبيك يونيفرس في فلوريدا عام 2025

2023 عرض الفيلم الرسومي ثلاثي الأبعاد The Super Mario Bros. Movie لأول مرة، ويحصل على شهادة من غينيس كأعلى فيلم مقتبس من لعبة فيديو إيرادات على الإطلاق بإجمالي 1.4 مليار دولار

2023 إصدار سوبر ماريو آر بي جي، إعادة صنع ثلاثية الأبعاد للعبة السوبر إن إس عام 1996، لنينتندو سويتش

2025 إصدار ماريو كارت ورلد كلعبة إطلاق لنينتندو سويتش 2

2025 تُسجل امتياز ماريو في غينيس كأكثر سلسلة ألعاب فيديو مبيعًا على الإطلاق (893.5 مليون نسخة)

2026 عرض تكملة فيلم 2023 الرسومي، The Super Mario Galaxy Movie، لأول مرة

ملاحظة: تشير السنوات في الجدول الزمني إلى سنة الإصدار الأولى عالميًا. يتم استخدام الأسماء الإنكليزية عادة لـ NES (فاميكوم في اليابان) وSuper NES (سوبر فاميكوم)، باستثناء الحالات التي قد تسبب الالتباس عندما صدرت النسخة اليابانية قبل النسخة العالمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ماريو ولويجي يرحبان بالزوار في يونيفرسال ستوديوز اليابان في أوساكا في 17 مارس/ آذار 2021. © جيجي برس)