اليابان | حمام ياباني قديم يتحول إلى مساحة للراحة والقهوة في طوكيو

في العقود الماضية، كان الناس يأتون إلى ميانو-يو في نيزو، طوكيو، للاستمتاع بحمامات طويلة تبعث على الاسترخاء. أما الآن، فقد تحول الحمام القديم إلى مقهى، ولا يزال يحتفظ بأجواء مميزة تبعث على البهجة.

مع إغلاق حمامات ”سينتو“ الجماعية أبوابها في جميع أنحاء اليابان، تبرز حركة جديدة لإعادة توظيف هندستها المعمارية وديكوراتها التقليدية المميزة لأغراض أخرى، بما في ذلك المقاهي والمعارض الفنية. فمن حمامات ”سينتو“ التي بُنيت في أوائل القرن العشرين بأسقفها المقوسة الواسعة، إلى الحمامات الأكثر بساطة وعملية في فترة ما بعد الحرب، كانت هذه الأماكن في يوم من الأيام ملتقىً للمجتمعات المحلية. واليوم، تُنقل ذكريات أنماط الحياة والمشاهد القديمة إلى جيل جديد وسط عبق القهوة الطازجة.

يُعدّ حمام ”ميانو-يو“، الواقع على بُعد دقيقتين سيرًا على الأقدام من محطة نيزو على خط تشيودا لمترو طوكيو، مثالًا ساحرًا على ذلك.

يُدفئ المدينة منذ 57 عامًا

افتُتح حمام ”ميانو-يو“ الأصلي عام 1951 تحت مدخنة رمادية شاهقة في شارع جانبي ضيق غير بعيد عن تقاطع نيزو 1-تشومي. ولعب دورًا محوريًا في المجتمع المحلي لأكثر من نصف قرن حتى إغلاقه عام 2008.



المدخنة السميكة الشاهقة تلفت الأنظار. (© كاواغوتشي يوكو)

في عام 2021، تم افتتاح مشروع تجاري جديد في مبنى السنتو السابق: مقهى يسمى ماتشا وإسبريسو ميانو-يو. صعدتُ الدرج الصغير عند المدخل وفتحتُ الباب المنزلق لأرى منضدة مصنوعة من خزائن أحذية الحمام. يمتد الحمام خلف المنضدة، ويبدو أكبر بكثير مما ينبغي بالنظر إلى حجم المبنى المتواضع في الشارع. بعد أن طلبتُ مشروبي، استلمتُ مفتاحًا خشبيًا مرقمًا من خزانة أحذية - ذكرى أخرى مُجسّدة من أيام الحمام في المبنى.



اتجه إلى المقعد المشار إليه بالرقم على المفتاح، وسيصل طلبك قريبًا. (© كاواغوتشي يوكو)

بعد منضدة الطلبات، ينقسم حمام ميانو-يو إلى قسمين متميزين. يُوجَّه الباحثون عن السكينة والهدوء إلى منطقة ذات سقف منخفض فوق غرفة الغلايات السابقة. هذا المكان المظلم، الذي يشبه الكهف، هو ملاذٌ للسكينة.

أما الزوار الراغبون في تجربة حمام سينتو التقليدي بكل تفاصيله، فعليهم المرور عبر ممر ضيق ومظلم إلى اليسار يؤدي إلى منطقة الاستحمام الرئيسية (انتبهوا لرؤوسكم!). تتميز هذه الغرفة، التي كانت في الأصل حمامات الرجال، بسقف عالٍ مقوس، ونوافذ كبيرة، وإحساسٍ عميق بالرحابة. (أما منطقة النساء السابقة، الواقعة على الجانب الآخر من الجدار، فهي تشغلها مؤسسة أخرى).



عند الخروج إلى منطقة الاستحمام، يرحب بالزوار خضرة نابضة بالحياة. (© كاواغوتشي يوكو)



تتدفق الإضاءة من خلال جدار النوافذ. (© كاواغوتشي يوكو)

تقول مديرة ميانو-يو أوساتو إيمي: «بذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على الحمام الأصلي كما كان. هناك بعض الشقوق في البلاط، لكن باستثناء بعض المشكلات الحرجة، تركت كل شيء دون إصلاح عمدًا. أود أن يشعر الزوار بتاريخ المكان — وأن يشعروا بنفس البهجة التي شعرت بها عندما رأيته لأول مرة».



تُرتب الأحواض والكراسي القديمة الطراز على طول الجدران. (© كاواغوتشي يوكو)

تعطي وفرة النباتات الزخرفية طاقة حيوية جديدة للمكان. تتذكر أوساتو أنها فكرت عند زيارتها الأولى أن الحمام السابق «يشبه بيت الزجاج». الضوء الذي يتدفق من النوافذ يضيء البلاط غير العضوي والخضرة النابتة بلطف.



في ركن الزاشيكي، يمكن للزوار التمدد والاسترخاء على أرضية مرتفعة. (© كاواغوتشي يوكو)

اليوم، تُفرش حصائر التاتامي فوق حوض الاستحمام، مما يخلق مساحة صغيرة مرتفعة يمكن للزوار التمدد والاسترخاء فيها كما فعلت الأجيال السابقة في الحمام. تبرز صفوف الحنفيات من الجدران السفلية، مقدمة تذكيرًا آخر بعقود من الاستخدام. تقول أوساتو إن الفسيفساء الرائعة على الجدران يصعب إصلاحها، خاصة بسبب نقص الحرفيين الذين لا يزالون يمارسون هذا العمل.



هذه الجدارية الزاهية لها موضوع طيور. (© كاواغوتشي يوكو)

الماتشا والإسبريسو: قائمة ذات وجهين

مدخل المقهى اليوم بجانب المدخنة الأصلية للحمام، لكن عندما كان الحمام يعمل كان مدخله الرئيسي في الجانب المقابل من المبنى. هذا يعني أن منطقة تغيير الملابس الأصلية، التي كان يشرف عليها حارس عند المدخل، تقع فعليًا خلف منطقة الاستحمام في تصميم المقهى الحالي.

يضم هذا المكان اليوم محمصة قهوة وطاولة تتسع لأربعة أشخاص. يبدو أن عملية تحميص حبوب القهوة الخام لاستخراج رائحتها تستحضر، بطريقة هادئة، طبقات الذكريات داخل المكان ككل.



منطقة تغيير الملابس السابقة. من يدري كم عدد الزبائن الذين استمتعوا بزجاجة حليب باردة بعد الحمام هنا على مر العقود؟ (© كاواغوتشي يوكو)

يعتمد عمودا القائمة على الإسبريسو والماتشا. يُقدم الإسبريسو على الطريقة الأوقيانوسية — الفلات وايت، الذي يجمع القهوة مع حليب مُرغى بدقة، أو اللونغ بلاك، الذي يُصب فيه الإسبريسو في كوب من الماء الساخن. يغير المقهى خليط القهوة حسب الفصول، مقدمًا نكهات أخف في الصيف وخليطًا أغنى وسط برد الشتاء.

أما الماتشا فيأتي من صنف أوكوميدوري الذي يزرعه مزارعون شباب في محافظة شيزووكا بكميات صغيرة وعناية فائقة. يبدو أنه محبوب جدًا بين الزوار الأجانب المتكررين الذين طوروا ذوقًا لمشروبات الماتشا.



يقدم المقهى لاتيه الماتشا وآيس كريم أفوغاتو بالماتشا مزينًا ببسكويت مخبوز في المقهى. (© كاواغوتشي يوكو)

دفء المجتمع

استلهمت أوساتو دخولها مجال المقاهي من تجاربها كطالبة تبادل في بريسبان بأستراليا.

«في اليابان، يُنظر إلى المقاهي كمساحات للغمر في وقتك الخاص. أما في أستراليا، ففي كل مقهى تزوره، ستجد الزبائن يتحدثون مع الموظفين وبعضهم البعض. جاءت ثقافة المقاهي المحلية هذه، حيث تكون المقاهي أماكن للتواصل، كصدمة عميقة بالنسبة لي».

كما أن الحمامات العامة (السينتو) هي أيضًا مراكز تواصل، حيث يجتمع السكان المحليون ويتواصلون مع بعضهم.

«أردت أن أستمر في هذا التقليد هنا بتحويل المكان إلى مقهى عصري يمكن للناس من جميع الخلفيات الاستمتاع بالمحادثات فيه»، تقول أوساتو.

في الصباح، يشكل المسافرون من الخارج غالبية الزبائن، أما في فترة بعد الظهر فيكون معظم الضيوف من السكان المحليين. يستمتع الجميع بالدردشة مع صانعي القهوة عند الطاولة. في طاولة واحدة، قد تجلس ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، حيث يخبر الكبار أحفادهم: «كنت أستحم هنا بالضبط». في طاولة أخرى، قد ينظر زائر منفرد إلى السقف في تأمل صامت. حتى إن زوجين التقيا في حمام عام في مدينة أخرى أقاما حفل زفافهما هنا.



شهدت هذه الحنفيات ازدهار الحي خلال أيام المبنى كحمام عام ومقهى الآن. (© كاواغوتشي يوكو)

قام بأعمال تجديد الحمام ليصبح مقهى ميانو-يو شركة سوزوا للإنشاءات، وهي شركة مقرها في بلدية تايتو بطوكيو ولها خبرة في بناء الحمامات العامة. سوزوكي كوزو، رئيس الشركة، قريب لمالك الحمام الأصلي، ويحمل المكان ذكريات مهمة بالنسبة له.

بعد إغلاق الحمام، سمع من الكثير من الزبائن السابقين الذين أرادوا إعادة افتتاحه. للأسف، يقول إن الجانب الاقتصادي لم يكن منطقيًا. ومن ناحية أخرى، يقول: «لو هُدم وبُني مبنى سكني مكانه، لتغير الحي بأكمله». هذا الشعور بالخطر دفع به إلى تجديد المبنى وإعادة افتتاحه كمبنى متعدد الاستخدامات «مبنى السينتو».

قد يكون بخار الحمام المتعالي قد حل محله رائحة الماتشا والقهوة العطرة في ميانو-يو، لكن الدفء الذي يجلبه إلى الحي لم يتغير.

ماتشا وإسبريسو ميانو-يو

العنوان: 2-19-8 نزو، بونكيو، طوكيو

ساعات العمل: 9:30 صباحًا – 6:30 مساءً (آخر طلب 6:00 مساءً)

أيام الإغلاق: أيام إغلاق غير منتظمة

طريقة الوصول: دقيقتان سيرًا على الأقدام من محطة نزو على خط تشيودا

لمترو طوكيو الموقع:

https://www.miyanoyu.tokyo/english

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 30 مارس/ آذار 2026. التقرير والنص والصور بواسطة كاواغوتشي يوكو. صورة العنوان الرئيسي: هذه المساحة للجلوس في ميانو-يو مُعاد استخدامها من منطقة الاستحمام في الحمام السابق. © كاواغوتشي يوكو)