اليابان | سرّ التفوق الياباني في أدوات المطبخ… جودة تلمسها يوميًا

يشكل تحضير المكونات جزءا أساسيا من عملية الطهي، وتعد مهام الفرم والتقطيع من أبرزها. وتعتبر المقشرات ومقصات المطبخ وغيرها من الأدوات التي تعتمد على تقاليد اليابان العريقة في صناعة الشفرات الحادة بدقة من أكثر المشتريات رواجا في متاجر أدوات المطبخ في كابّاباشي بطوكيو.

مصممة بطريقة تلبي احتياجات الزبائن

قد تقتصر وظيفة المقشرات المستخدمة في المطبخ على إزالة القشور الرقيقة من المكونات، ولكن يمكن للزبائن العثور على حوالي 100 نوع مختلف منها في متجر إيدايا، وهو متجر متخصص في أدوات الطهي يقع في منطقة التسوق كابّاباشي في طوكيو.



قسم المقشرات في إيدايا (© نومورا كازويوكي)

بالرغم من التشكيلة الواسعة المعروضة في متجره، قام إيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر إيدايا، بتطوير منتج خاص به. وجاء قراره بناء على طلب من أحد الزبائن الذي كان يعاني من محدودية في حركة اليد بسبب التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان يبحث عن منتج ”أسهل في الإمساك به وإزالة القشور بأقل جهد“. قام بتجربة أكثر من 200 نوع، لكن لم يلبّ أي منها توقعاته. أدرك إيدا أن ”زاوية المقبض والشفرة هي العامل الأساسي“، لذا وبدعم من أحد المصنعين، أجرى أبحاثا وطور نماذج أولية، مع تعديل الزوايا بدرجة واحدة في كل مرة.

وبعد خمس سنوات، نجح في تطوير مقشرة يمكنها إزالة القشرة بأخف حركة. جميع مكوناتها بما في ذلك القالب المستخدم في تصنيعها، مصنوع في اليابان. وهي مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع إمكانية استبدال الشفرات، وقد صممت منذ البداية لتستخدم لفترة طويلة جدا. وأطلق إيدا عليها اسم ”إيفر بيلر“.



تبين أن زاوية 30 درجة هي الأفضل (© نومورا كازويوكي)



كومة من المقشرات التي طلبها إيدا لأغراض التطوير (© نومورا كازويوكي)

طرحت ”إيفر بيلر“ في الأسواق في شتاء عام 2019 وحققت نجاحا باهرا. وبدأت تظهر في البرامج التلفزيونية كما فازت بجائزة التصميم الجيد. وعندما انتشر هذا الخبر خارج اليابان، بدأ الزوار القادمون يطلبونها بالاسم.

حدة المقشرة ومتانتها لا مثيل لهما. ”تلقينا مؤخرا تعليقات رائعة من شركة لتصنيع الأغذية، قالوا فيها ”حتى بعد تقشير 30000 حبة من الساتسومايمو (البطاطا الحلوة) ذات القشرة السميكة، أي ما يعادل نحو 6.5 طن، لا تزال المقشرة تعمل بكفاءة. لقد اشترينا شفرات بديلة، ولكن متى سنحتاج إلى تغييرها؟“

يقع مقر الشركة المصنعة لهذه المقشرة في سيكي بمحافظة غيفو، وهي مدينة مشهورة تقليديا بصناعة السيوف. كما تنتج الشركة مقصات مطبخ، وهي من بين أكثر المنتجات مبيعا في إيدايا. وعلى الرغم من أنها لا تصنع بالكامل في اليابان، إلا أن هذه المقصات تحظى بتقدير كبير بفضل القبضة الممتازة لشفراتها المسننة مزدوجة الحافة، والقادرة على قطع حتى جلد الدجاج الزلق بسهولة.



مقص المطبخ ”موتيكيباسامي“ ، أي ”الذي لا يقهر“ وهو اسم يعبر عنه بدقة، يتميز بسهولة فكه لتنظيفه، ما يجعله صحيا للاستخدام (© نومورا كازويوكي)

مصممة خصيصا لأصعب أنواع الطعام في العالم

تعد قطاعات الماندولين، المستخدمة لتقطيع الخضراوات إلى شرائح رفيعة أو على شكل عيدان على الطريقة الفرنسية، أداة أساسية في المطابخ في شتى أنحاء العالم. لكن ما يجعل أداة القطع ”كيريلوا“ من إيدايا الأكثر مبيعا، هو حدة نصلها الفائقة. يتميز هذا المنتج المصنوع في اليابان بشفرة قابلة للتعديل، تتيح تقطيعا بسماكة تتراوح بين 0.5 مليمتر و3 مليمترات. وحتى الطماطم الطرية يمكن تقطيعها بسهولة إلى شرائح رقيقة. ويعكس اسمها هذه الميزة، فكلمة ”كيريلوا“ لها لفظ مشابه للعبارة اليابانية ”كيريرو وا (واو، إنها تقطع بإتقان مذهل!)“، وهي جملة يقال إن المستخدمين الأوائل كانوا يرددونها إعجابا بالأداة.



أداة التقطيع كيريلوا، سميت بهذا الاسم نسبة إلى قدرتها الفائقة في التقطيع. (© نومورا كازويوكي)



تحتوي الشفرة القابلة للاستبدال على صف من الأسنان المثلثة الرقيقة، تفصل بينها مسافة 1 مليمتر، ومثبتة على قاعدة فولاذية. وهذا يجعل من السهل تحضير زينة الساشيمي بأسلوب احترافي. (© نومورا كازويوكي)

ومع هذا، تمتلك اليابان بالفعل أداة تقطيع تقليدية وهي أداة بشر كاتسوبوشي. وقد أعجب إيدا بنموذج معين منها، وسعى جاهدا لإقناع الشركة المصنعة بتوفيرها في متجر إيدايا. وهي تحفة فنية حقيقية، يصنعها حرفيون مهرة للغاية من منطقة تسوبامي سانجو في محافظة نيغاتا، المعروفة بصناعة المعادن. ورغم أنه أصبح من الشائع اليوم شراء رقائق جاهزة من كاتسوبوشي مقطعة آليا، إلا أن امتلاك أداة جميلة كهذه يجعلك ترغب في تخصيص الوقت لبشر كاتسوبوشي يدويا.



رقائق الكاتسوبوشي رقيقة للغاية لدرجة أنها تكاد تكون شفافة. (© نومورا كازويوكي)

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مقشرة إيفر بيلر والشفرة المسننة لأداة القطع ماندولين من نوع كيريلوا، © نومورا كازويوكي)