اليابان | غلايات ومصافي الشاي: أسرار استخدامات غير متوقعة في المطبخ الياباني

دليل كاباباشي: 10 أدوات مطبخ فريدة من أشهر شارع في اليابان

المطبخ الياباني 24/05/2026

تبيع متاجر أدوات المطبخ الرائدة في اليابان، في حي كابّاباشي بطوكيو، كل ما تحتاجه لمطبخك. لكن نوعا من المنتجات يحظى بشعبية خاصة وهو غلايات الشاي المصنوعة من الحديد الزهر. فما هو السر وراء جاذبية هذا المنتج الثقيل والذي يصعب حمله إلى المنزل؟

الولاء لمصنوعات نانبو تيكي الحديدية

غالبا ما تُنتقد غلايات الحديد الزهر ”تيتسوبين“، لكونها ثقيلة الوزن وباهظة الثمن وسهلة الصدأ مقارنة بنظيراتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو المينا. إلا أنها لاتزال تحظى بسحر خاص. ومن بين غلايات الشاي المصنوعة من الحديد الزهر المتوفرة في إيدايا، تعد ”نانبو تيكي“ الأكثر شعبية، حيث تصنع بفخر في محافظة إيواتي.

يقال إن مصنوعات نانبو تيكي الحديدية تعود إلى عصر إيدو (1603-1868)، في وقت كانت فيه ثقافة مراسم الشاي مزدهرة، وكان أمراء نانبو في مقاطعة موريؤكا (محافظة إيواتيه الحالية) قد استقدموا صناع صب من كيوتو. ومنذ بداية القرن الثامن عشر، أصبح شاي سينتشا (الشاي الأخضر المطهو ​​على البخار) شائعا، ما أدى إلى إنتاج غلايات حديدية مزودة بفوهات. وتتم عملية التصنيع التي تشمل ما بين 50 إلى 70 خطوة، يدويا. وكلما استخدمت الغلايات أكثر ازدادت جودتها مع الزمن. فهي ليست مجرد أداة للاستخدام خلال عمر واحد، بل تمتلك سحر الإرث الذي يمكن توريثه من الآباء إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد.

من المعتقد أنه عند غلي الماء في غلاية حديدية أن الكالسيوم وغيره من المعادن الموجودة في ماء الصنبور تمتص من السطح الداخلي للغلاية، ما ينتج ماء أكثر نقاء ويمنح الشاي نكهة أفضل. وهناك أيضا من يحرصون على استخدامها باعتبارها وسيلة للمساهمة في تعزيز الكميات التي يتناولونها من الحديد، إذ تتحرر كميات ضئيلة من الحديد إلى الماء أثناء استعمال الغلاية.



قسم غلايات الشاي الحديدية ”تيتسوبين“ في متجر إيدايا. يميل زوار اليابان إلى شراء الغلايات الأكبر قليلا. (© نومورا كازويوكي)

يبدو أن ليس كل الزبائن من الخارج يشترون الغلايات الحديدية لغلي الماء.

يشرح إيدا يوتا، المالك من الجيل السادس لمتجر إيدايا، خلال التعريف على قسم البيع بالتجزئة قائلا ”ينجذب الكثير من الزبائن الأجانب إلى التصميم التقليدي ذو الطابع العصري الأنيق، ويسألون تحديدا عما إذا كنا نوفر غلايات نانبو تيكي“. ويضيف أن بعض المتسوقين يقولون ”أحب ملمسها المتين، وأريد واحدة في غرفتي!“، ويبدو أنهم يشترونها بغض النظر عن وزنها.



يعد استخدام نمط ”أراري (حبيبات البرد)“، الذي يتميز بنقاط صغيرة بارزة ومتباعدة بشكل منتظم، تقنية تصنيع تقليدية لزيادة مساحة السطح وتحسين الاحتفاظ بالحرارة. (© نومورا كازويوكي)

قد يكون المظهر الأنيق لهذه الغلايات هو ما يجذب الناس في البداية، لكن الطلب عليها يتزايد أيضا بسبب الطلب العالمي غير المسبوق على الماتشا. فهل يمكن أن تشجع الغلايات الحديدية المزيد من الناس للتعمق في فن مراسم الشاي؟

خيار مثالي مع الماتشا

يقول إيدا وهو يشير إلى مصافي الشاي ذات الشبكة الدقيقة ”تشاكوشي“، ”مع هذا الطلب الهائل على الماتشا، فإن هذه المنتجات أصبحت تباع بشكل جيد“. وتحظى مصفاة الشاي ذات الشبكة 40، على وجه الخصوص، بشعبية استثنائية.



مصفاة شاي تشاكوشي ذات شبكة 40. وهي مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ من قبل شركة مصنعة مقرها في منطقة تسوبامي سانجو بمحافظة نيغاتا. (© نومورا كازويوكي)

يتم حساب حجم شبكة المصافي بعدد الفتحات في البوصة الواحدة (25.4 ميليمترا)، وكلما زاد الرقم كانت الشبكة أدق. يطلب الكثيرون مصفاة بشبكة 40 لأنها مثالية لنخل الماتشا إلى مسحوق ناعم. وبعبارة أخرى، يتم استخدامها كما لو كانت منخل دقيق. سواء كانت غلاية حديدية أو مصفاة شاي، هناك رؤى جديدة ومدهشة يمكن اكتسابها حول كيفية الاستفادة القصوى من هذه الأدوات.



يتم نخل الماتشا للحصول على مسحوق ناعم وسلس يمكن استخدامه للخفق أو في صنع الحلويات. (© أدوب ستوك)

عشر أدوات يبحث عنها الزوار الأجانب

أوروشيغاني: مبشرات يابانية تقليدية تناسب كل مكون في طبقك سوريباتشي وسوريكوغي: أناقة تتناغم مع الأداء للوصول لقوام مثالي قوالب تشكيل الأونيغيري وحصائر لف السوشي ”ماكيسو“ مقشرات وأدوات تقطيع تيتسوبين وتشاكوشي (غلايات ومصافي الشاي) أواني دونابي وأواني طهي أخرى مقالي مقالي مربعة لصنع تاماغوياكي وعيدان الطهي ألواح التقطيع عبوات صلصة الصويا وأدوات خلط الميسو

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: غلاية شاي حديدية من نانبو تيكي، © نومورا كازويوكي)