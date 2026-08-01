اليابان | وداعًا لشينكانسن 500.. أحد أشهر قطارات الطلقة في اليابان يقترب من التقاعد

تستعد قطارات شينكانسن سلسلة 500، التي دخلت التاريخ بوصفها أول قطارات يابانية تبلغ سرعتها 300 كيلومتر في الساعة ضمن خدمة تجارية منتظمة، للخروج من الخدمة. ومن توكايدو شينكانسن إلى سانيو شينكانسن وكيوشو شينكانسن، نستعرض أجيال القطارات التي أسهمت في جعل السفر بالقطارات فائقة السرعة في اليابان أسرع وأكثر تطورًا عبر العقود.

ربط القطارات بشخصيات شهيرة

سلسلة 500 (1997–2027؛ 300 كم/ ساعة)

من المقرر إخراج قطارات شينكانسن السلسلة 500 من الخدمة المنتظمة بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2027، وذلك نظراً لتقادم هذه العربات. وعند دخولها الخدمة لأول مرة عام 1997، كانت هذه السلسلة تُعد الأسرع في العالم ضمن عمليات التشغيل التجاري المنتظم، إذ كانت تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة على خط سانيو شينكانسن الواصل بين محطتي شين-أوساكا وهاكاتا في مدينة فوكوؤكا. ويتميز القطار بتصميمه الانسيابي المستدير الذي يشبه هياكل الطائرات، وبمقدمة طويلة ذات رأس حاد.



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 500 بتصميم شخصية هاللو كيتي الخيالية. (© PhotoAc)

وبعد سحب قطارات السلسلة 500 من خدمة نوزومي فائقة السرعة، اقتصر تشغيلها بشكل أساسي على خدمة كوداما المحلية على خط سانيو شينكانسن. كما اكتسبت هذه القطارات شعبية بفضل استخدامها في سلسلة من الفعاليات المحدودة المدة التي تضمنت تعاوناً مع أنيمي نيون جينيسيس إيفانجيليون وشخصية هاللو كيتي.



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 500، ”فئة 500 إيفا“. (© PhotoAc)

المعدات الدارجة المستخدمة في قطارات شينكانسن خطوط توكايدو وسانيو وكيوشو

فيما يلي قائمة بأجيال القطارات الأخرى المستخدمة في خطوط شينكانسن توكايدو وسانيو وكيوشو (مع ذكر السرعات التشغيلية القصوى وقت طرح كل طراز).

السلسلة 0 (1964–2008؛ 210 كم/ ساعة)



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 0. (© PhotoAc)

وقد دخل الجيل الأول من قطارات توكايدو شينكانسن الخدمة قبيل افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964. وعند انطلاقها، كانت رحلة خدمة هيكاري من محطة طوكيو إلى محطة شين-أوساكا تستغرق أربع ساعات. وقد أصبحت قطارات السلسلة 0 التي لُقِّبت بـ ˮدريم سوبر إكسبرس“ رمزاً لحقبة النمو الاقتصادي السريع في اليابان وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية.

قطارات السلسلة 100 (1985–2012؛ 220 كم/ ساعة)



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 100. (© PhotoAc)

وقد طُرحت قطارات السلسلة 100 في السنوات الأخيرة من حقبة السكك الحديدية الوطنية اليابانية لتكون خلفاً لسلسلة 0، حيث أتاحت زيادة السرعة التشغيلية القصوى بمقدار 10 كيلومترات في الساعة. كما كانت أول قطار من طراز قطارات الـ شينكانسن تضم عربات ذات طابقين.

قطارات السلسلة 300 (1992–2012؛ 270 كم/ ساعة)



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 300. (© PhotoAc)

تم تقليل وزن عربات القطار باستخدام سبيكة من الألومنيوم، كما قُلِّص زمن الرحلة بين محطتي طوكيو وشين-أوساكا بنحو 30 دقيقة، لتصبح مدة الرحلة ساعتين و30 دقيقة.

قطارات شينكانسن من السلسلة 700 (من عام 1999 حتى الآن؛ 285 كم/ ساعة)



أحد قطارات الشينكانسن من السلسلة 700. (© PhotoAc)

طُوِّرت سلسلة 700 استناداً إلى تقنيات سلسلتي 300 و500، وتميزت بمقدمة فريدة وممدودة صُممت لتقليل مقاومة الهواء عند دخول الأنفاق. وقد أكسبها هذا الشكل الفريد الذي يشبه منقار البط، لقب خلد الماء (حيوان ثديي نصف مائي).



قطار هيكاري ريل ستار خط سانيو شينكانسن، أحد قطارات السلسلة 700. (© PhotoAc)

قطارات شينكانسن من السلسلة 800 (من عام 2004 حتى الآن؛ 260 كم/ ساعة)



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 800. (© PhotoAc)

وقد دخلت السلسلة 800 الخدمة بالتزامن مع الافتتاح الجزئي لخط كيوشو شينكانسن عام 2004، ولا تزال تعمل تحت اسم تسوبامي على الخط الرابط بين محطتي هاكاتا وكاغوشيما-تشو.

سلسلة قطارات N700 طراز A (من عام 2007 حتى الآن؛ السرعة 300 كم/ ساعة)

سلسلة قطارات N700 طراز S (من عام 2020 حتى الآن؛ السرعة 300 كم/ ساعة)



أحد قطار شينكانسن من السلسلة N700 (طراز S). (© PhotoAc)

ويُعد هذا القطار خليفةً للسلسلة 700، وقد ساهم في تقليص زمن الرحلة بين محطتي طوكيو وشين-أوساكا على خط توكايدو شينكانسن بمقدار 5 دقائق، لتصبح ساعتين و25 دقيقة.



أحد قطارات شينكانسن من السلسلة N700 (الفئة الفرعية 7000) الذي يُشغّل خدمة ميزوهو على خطي سانيو وكيوشو شينكانسن، بين محطتي شين-أوساكا وكاغوشيما-تشو. (© PhotoAc)

قطارات سلسلة N700، السلسلة الفرعية S8000 (من عام 2022 حتى الآن؛ السرعة 260 كم/ ساعة)



أحد قطارات خدمة كامومي على خط شينكانسن كيوشو الغربي. (© PhotoAc)

ويعمل هذا القطار تحت اسم خدمة كامومي على خط شينكانسن كيوشو الغربي في المسافة بين محطتي تاكيو-أونسن وناغاساكي، حيث يربط مع قطار ريلاي كامومي، وهو قطار سريع ومحدود التوقفات، الذي يتم تشغيله على شبكة السكك الحديدية التقليدية؛ مما يتيح السفر من هاكاتا إلى ناغاساكي في وقت لا يتجاوز ساعة واحدة و20 دقيقة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: أحد قطارات شينكانسن من السلسلة 500. © PhotoAc)