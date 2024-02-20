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البريد السعودي يعلن فتح التوظيف المرن للعمل في جميع المناطق

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شكرا لقرائتكم البريد السعودي يعلن فتح التوظيف المرن للعمل في جميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عن فتح التوظيف (التوصيل المرن) للعمل في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مزايا العمل في البريد السعودي

1- عمل مرن: اعمل بما يتوافق مع نمط حياتك.
2- دخل مضمون: دخل مستمر على مدار السنة.
3- كل مكان: نتواجد في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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من ضمن الشروط:

1- هوية وطنية سارية المفعول.
2- رخصة قيادة سارية المفعول.
3- استمارة سيارة سارية المفعول.
4- أن يمتلك المتقدم جهاز بنظام أندرويد.
5- يجب أن تكون السيارة ملكًا للمندوب أو مفوضًا عليها.
6- المحافظة على سرية المعلومات والتعليمات الصادرة من المؤسسة والعملاء.
7- التقيد بالآداب العامة وحسن السلوك مع العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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