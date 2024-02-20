وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشغل معدات/ الإنتاج (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مشرف أول عمليات الصيانة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)