وظائف هندسية شاغرة في هيئة سدايا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس اتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، هندسة كهربائية، هندسة شبكات، هندسة الكترونيات، هندسة حاسب، علوم حاسب)، أو ما يعادلها.

– مهندس بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البيانات، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)