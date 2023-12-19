تعاني من الأرق؟.. تناول هذه الفاكهة قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6، لكن هل تعلم أن تناول ثمرة من الموز قبل النوم يساعدك في الحصول على العديد من الفوائد الصحية؟

- يحتوي الموز على الحمض الأميني "التربتوفان"، وهو ناقل عصبي يُحسن الحالة المزاجية، ويساعد على الإسترخاء، ما يعزز جودة النوم لديك، وفقًا لموقع "healthshots".

- يساهم الموز في استرخاء العضلات، لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية معروفة بخصائصها التي تساعد على استرخاء العضلات.

تساعد السكريات الطبيعية الموجودة في الموز على تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل، وتمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، وتقلل احتمالية الاستيقاظ في منتصف الليل.

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