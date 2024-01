الامارات | «إكسبو دبي» تكشف عن القائمة القصيرة لـ «أفلام الذكاء الاصطناعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي عن أفضل 10 أعمال في القائمة القصيرة للأفلام المرشحة للجوائز، ودعا الجمهور إلى التصويت لفيلمهم المفضل لتحديد الفائز بجائزة اختيار الجمهور.

تضم القائمة القصيرة مجموعة عالمية متميزة من الأفلام تجسد القدرة على دمج الابتكار التقني والذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي السينمائي، ويمكن لأي شخص من أي مكان في العالم، مشاهدة الأفلام القصيرة الـ10 على الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، ثم الإدلاء بصوته قبل الموعد النهائي في 9 فبراير 2024.

وقال نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي، الدكتور مجد زعرب، إن لجنة التحكيم واجهت مهمة صعبة أثناء تصفية المشاركات للوصول إلى 10 أفلام فقط من بين مجموعة متنوعة من الأعمال عالية الجودة، مشيراً إلى الإعلان عن هذه القائمة القصيرة ومشاركتها مع المجتمع العالمي ودعوة الجميع لاختيار أفضل مثال عن الإمكانيات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

سيشارك مبتكرو الأفلام الـ10، الملخصة أدناه، في حفل توزيع الجوائز يوم 29 فبراير في مدينة إكسبو دبي، والذي سيكرم الفائزين في فئات جوائز المهرجان الأربع وهي: اختيار الجمهور، وأفضل فيلم، وأفضل مخرج، واختيار الذكاء الاصطناعي.

وتضم القائمة المختصرة «باير بيوير» (Buyer Beware) من إخراج كريستيان فليشر (ألمانيا)، و«ذي إنفيليد أف وورلدس» (The Enfilade of Worlds) من إخراج أرتيم جولينكوف (الإمارات)، «ذا فاينل أسينت» (The Final Ascent) من إخراج عماد خالد (باكستان)، «ماي ورد» (My Word) من إخراج كارمي بوتشي موري (إسبانيا).

كما ضمت «ون مور بمكبن» (One More Pumpkin) من إخراج هانسل فون كوون (كوريا)، «أوراكل» من إخراج تيبود وكلير زامورا (فرنسا)، و«بلستك» (PLSTC) من إخراج لاين سانشيز (هولندا)، «ذي ساد كلاون باجلياتشي» (The Sad Clown Pagliacci) للمخرج أليساندرو كارنيفال (سويسرا)، و«ذا سيد» (The Seed) للمخرج دانييل أورتيز (إسبانيا)، و«تريتا» (TRETA) لفرانشيسكو سيرو (إيطاليا).