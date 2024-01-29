لبناء العضلات.. ما أفضل وقت لتناول البروتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - البروتينات تحتوي على أحماض أمينية تساعد على إصلاح وبناء العضلات، لذلك هناك فوائد لتناول البروتين قبل وبعد التمرين، وتظهر الأبحاث أن هذه الفترة تتجاوز الساعة التالية للتمرين.

وبحسب "فري ويل هيلث"، تمتد الفترة المثالية إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات قبل أو بعد التمرين، كما وجدت دراسة أجريت بواسطة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية.

ويرى الدكتور بنيامين جوردون من جامعة فلوريدا أن الأهم هو تناول ما يكفي من البروتين على مدار اليوم بدلاً من توقيته بشكل صحيح.

ويحتاج الشخص إلى 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً للبقاء بصحة جيدة.

ويجب على الرياضيين الذين يرغبون في اكتساب العضلات تناول ما بين 1.2 غرام إلى 1.7 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.

وتعتبر مكملات البروتين مرادفة لاكتساب العضلات في عالم اللياقة البدنية، لكن خبراء التغذية يقولون إنه من الأفضل الحصول على البروتين من مصادر الغذاء أولاً.

ومن الأفضل النظر إلى مكمل البروتين باعتباره مفيداً لشخص يواجه مشكلة في تلبية احتياجاته اليومية من البروتين بسبب مستويات نشاطه العالية أو نموه وتطوره النشط.

ويساعد تنويع مصادر البروتين الغذائية على الاستفادة الأكبر للجسم.

كما أن تدريب القوة مطلوب لبناء العضلات بالإضافة إلى تناول البروتين والكربوهيدرات.