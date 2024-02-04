الامارات | التليف الرئوي.. مرض خطير أسبابه عديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن التليف الرئوي هو التهاب مزمن خطير في النسيج الضام في الرئة، والذي يؤدي إلى تغيرات هيكلية تصل في نهاية المطاف إلى التليف.

وأوضحت المؤسسة أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى التليف الرئوي تكمن في العدوى الفيروسية مثل فيروس كورونا، واستنشاق مواد ضارة مثل دخان السجائر والأسبستوس وغبار الكوارتز، والمواد المسببة للحساسية مثل الجراثيم الفطرية وفضلات الطيور والغبار الناتج عن ريش الطيور، وصدمة الرئة نتيجة لانخفاض تدفق الدم فترة طويلة إلى أنسجة الرئة. كما تشمل الأسباب أيضاً الإشعاع المؤين المستخدم لعلاج السرطان وبعض أدوية علاج السرطان، إضافة إلى بعض الأمراض كأمراض القلب مثل ما يعرف بفشل القلب الأيسر، والفشل الكلوي المزمن، وأمراض النسيج الضام مثل مرض الساركويد.

وتتمثل أعراض التليف الرئوي في ضيق التنفس وتغير لون الجلد إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين وتضخم الأصابع والأظافر. ويتم تشخيص التليف الرئوي بواسطة الأشعة السينية والأشعة المقطعية واختبار وظائف الرئة وفحوص الدم والخزعة (أخذ عينة من نسيج الرئة).