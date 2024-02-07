شركة تمنح موظفيها مكافآت مالية لسبب أغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

استبدلت شركة صينية برنامج مكافآت موظفيها في نهاية العام بمخطط آخر مصمم لتشجيع ممارسة الرياضة، وذلك عن طريق تقديم مكافآت مالية مغرية للموظفين الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي.

وبحسب موقع central odditty، تصدرت شركة Guangdong Dongpo Paper، وهي شركة ورق في مقاطعة Guangdong بالصين، مؤخراً عناوين الصحف الدولية، وذلك لاستبدالها نظام مكافآت الموظفين التقليدي القائم على الأداء بآخر يعتمد على الأداء الرياضي.

ولتعزيز نمط حياة صحي بين موظفيها البالغ عددهم 100 موظف، قررت الإدارة مكافأتهم على أساس مقدار ممارستهم للتمارين الرياضية.

على سبيل المثال، سيكون الموظف مؤهلاً للحصول على مكافأة شهرية كاملة إذا كان يركض مسافة 50 كيلومترًا في الشهر، وسيحصلون على 60% من المكافأة عند الجري لمسافة 40 كيلومترًا، و30% عند الجري لمسافة 30 كيلومترًا.

وسيحصل عشاق الجري على مكافأة بنسبة 30% إذا تمكنوا من إثبات أنهم ركضوا مسافة تزيد عن 100 كيلومتر في شهر واحد.

ووفقاً لما ذكره موقع central odditty، قال لين تشيونغ، رئيس شركة Dongpo Paper: "لا يمكن للعمل أن يستمر إلا إذا كان الموظفون أصحاء" ، مضيفًا أنه أمضى السنوات الثلاث الماضية في تشجيع موظفيه على الاستمتاع بالرياضة واللياقة البدنية.

يتم تتبع المسافة التي يقطعها كل موظف من خلال تطبيق على هواتفهم، والذي يأخذ في الاعتبار أيضًا أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30 % على التوالي من إجمالي التمارين المطلوبة.

وقد أثبت البرنامج نجاحاً كبيراً، ويدعي لين زيونغ، وهو نفسه من عشاق التمارين الرياضية إلى حد ما، أن جميع الموظفين مؤهلون للحصول على المكافأة الكاملة.

وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، لا يمكن لموظفي Dongpo Paper أن يكونوا أكثر سعادة بهيكل المكافآت الجديد، زاعمين أن الشركة تسمح لهم الآن "بقتل عصفورين بحجر واحد لأنهم يمكنهم الحصول على الصحة والمال".

وتراعي سياسة الشركة أي ظروف حالية أو مشكلات صحية بين موظفيها.

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