نشتري شبكة ولا نستنى.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لشراء الشبكة أم لا؟ حيث انخفض سعر الذهب في الأيام القليلة الماضية ما بين 300 إلى 400 جنيه للجرام، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب قال إن الذهب بدأ في الزيادة مرة أخرى، وكان من المفترض الشراء منذ بداية انخفاضه خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن الذهب قابل للزيادة مرة أخرى بعد انخفاضه من 600 إلى 700 جنيه، ولكن حدث العكس.

أسباب نزول الذهب بشكل مفاجئ

وأشار إلى أن سعر الذهب مرتبط بالدولار، وعندما ينخفض سعره في السوق الموازي ينخفض الذهب، والعكس صحيح.

عودة الذهب للارتفاع مرة أخرى، ونصائح للشباب المقبل على الزواج

ونصح نادي نجيب الشباب المقبلين على الزواج بشراء الذهب من اليوم لأن هناك عودة كبيرة لارتفاع مرة أخرى، قائلا: "الشباب ينزل يشتري دلوقتي، أحسن فرصة".

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