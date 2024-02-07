أغلى فساتين الزفاف في العالم بمبالغ أسطورية.. أحدها يحمل 50 ألف كريستالة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ترغب النساء دوما في ارتداء أجمل ما لديهن في يوم زفافهن، وتُرجمت هذه الرغبة في فساتين زفاف متنوعة تعكس ثقافات وحضارات مختلفة.

ومن الأميرات والملكات إلى بنات الطبقات البسيطة، يُعد فستان الزفاف قطعة فنية تُخلد ذكرى يوم مميز في حياة كل امرأة، إلا أن هناك بعض الفساتين كلفت مبالغ أسطورية، وتعد الأغلى في التاريخ، وفقًا لما جاء في صحيفة "تايمز أوف إنديا".

نجمة التنس سيرينا ويليامز

تزوجت نجمة التنس سيرينا ويليامز من أليكسيس أوهانيان عام 2017 في حفل زفاف ضخم، وارتدت سيرينا فستان زفاف جميل بقيمة 3.5 مليون دولار في يومها الكبير.

فستان سيرينا الخاص بها كان من تصميم سارة بيرتون، وكان هذا أحد الفساتين الثلاثة التي ارتدتها في حفل زفافها.

ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية

تزوجت ملكة المملكة المتحدة الراحلة إليزابيث الثانية من الأمير فيليب عام 1947، وفي حفل زفافها ارتدت فستان زفاف جميل بأكمام طويلة، ومطرز بالزهور، ومزين بالكريستال واللؤلؤ.

فستان زفافها من تصميم نورمان هارتنل، وبلغت تكلفته في ذلك الوقت 42 ألف دولار، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار اليوم تقريبًا.

فيكتوريا سواروفسكي

تزوجت فيكتوريا سواروفسكي من فيرنر مورز في عام 2017، وفي حفل زفافها ارتدت فستانًا مصنوعًا خصيصًا من تصميم مايكل سينكو والذي يحتوي على ما يقرب من 500000 قطعة كريستال.

واكتمل مظهرها بحجاب يبلغ طوله 26 قدمًا، ويقال إن فساتين زفافها تبلغ قيمته مليون دولار.

إيشا أمباني

إيشا أمباني، ابنة أغنى شخص في الهند، موكيش أمباني، تزوجت من أناند بيرامال في حفل زفاف كبير عام 2018، حيث ارتدت إيشا فستان لينجا ذهبي مذهل من تصميم أبو جاني سانديب خوسلا.

بلغت تكلفة حفل زفاف إيشا أمباني بيرامال نحو 1.08 مليون دولار، ويعرض حاليًا في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي (NMACC) في مومباي.

أغلى فستان زفاف في العالم

وفي 26 فبراير 2006، تم الكشف عن أغلى فستان زفاف في العالم في معرض خاص للعلامات التجارية الفاخرة في فندق ريتز كارلتون في مارينا ديل ري، كاليفورنيا.

كان هذا الفستان ثمرة تعاون بين مارتن كاتز للمجوهرات ورينيه شتراوس، مصمم أزياء الزفاف الشهير، ووصفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية الفستان في بيان رسمي قائلة: "فستان زفاف بقيمة 12 مليون دولار مرصع بـ 150 قيراطًا من الماس".

يُعد هذا الفستان تحفة فنية فريدة من نوعها، ولا يُمكن شراؤه إلا من الأثرياء.

و في عام 2023، تم الكشف عن فستان زفاف مذهل حطم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الكريستالات في فستان زفاف.

أكثر من 50 ألف قطعة كريستال في فستان زفاف

صُنع الفستان من مادة شفافة ومرصع بـ50,890 قطعة كريستال سواروفسكي، وهو ثمرة إبداع متجر فساتين الزفاف الإيطالي ميشيلا فيرييرو.

ظهر الفستان لأول مرة في عرض أزياء Si Sposaitalia Collezioni في ميلانو في 14 أبريل 2023، واستغرق إعداده أربعة أشهر و200 ساعة من العمل.

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