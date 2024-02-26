دراسة: اللوز كنز مدفون يُكشف عن سرٍ جديدٍ لصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد اللوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، وله فوائد صحية جمة، خاصةً للرياضيين.

فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول اللوز قد يُساعد على تقليل الشعور بألم العضلات أثناء التعافي من التمارين، كما يُحسّن الأداء الرياضي والبدني.

ونشرت الدراسة في مجلة التغذية السليمة، ولاحظت الدراسة أن المشاركين غير المدخنين كانوا يعانون من زيادة طفيفة في الوزن ونادراً ما ينغمسون في التمارين أو كانوا نشيطين بدنياً ولكنهم لم يكونوا رياضيين.

وتبعا لأحد الباحثين في الدراسة، ذكر أوليفر سي. ويتارد، كبير المحاضرين في كلية كينجز كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، أن تناول وجبات خفيفة من اللوز يمكن أن يُنصح به لممارسي التمارين الرياضية من حين لآخر كطعام جيد قد يساعدهم هذا أيضًا على الحفاظ على اللياقة البدنية حتى بعد التعافي بعد التدريبات الرياضية القاسية.

جيد للقلب

وفقا للدراسة، فإن اللوز مغذٍ بشكل طبيعي ويحتوي على البروتين والدهون الجيدة وفيتامين E ومضادات الأكسدة، كذلك اللوز يحتوي على البروتين والدهون الجيدة وفيتامين E المضاد للأكسدة وبالتالي، يمكن اعتباره جيدًا لممارسي الرياضة.

أثناء إجراء الدراسة، وجد الباحثون أن 25 شخصًا يعانون من زيادة الوزن قليلاً من الرجال والنساء في منتصف العمر أجروا اختبار الجري لمدة 30 دقيقة على المنحدرات بعد ثمانية أسابيع من تناول 57 جرامًا من اللوز الخام الكامل يوميًا.

ووجد الباحثون أن المشاركين شهدوا انخفاضًا بنسبة 25% تقريبًا في آلام العضلات أثناء أداء تمرين قوي مثل تحدي القفز العمودي أو وقت التعافي من التمارين لمدة 72 ساعة.