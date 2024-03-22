بعد ذكرها في مسلسل حق عرب.. سر عمل البغاشة بخطوات سريعة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، استعان الفنان وليد فواز الذي يلعب دور رباح بتشبيه إحدى عمليات التجارة في الآثار بـ«البغاشة»، وذلك إشارة منه لما تحمله تلك العملية له من أرباح هائلة، ونقدم في التقرير التالي طريقة عمل البغاشة كونها واحدة من أشهر الحلويات داخل المطبخ.

طريقة عمل البغاشة

يمكن التعرف على طريقة عمل البغاشة وتحضيرها في مدة زمنية قصيرة، وهو ما نستعرضه حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير:

- كوبان من الدقيق.

- ملعقة كبيرة من السمنة.

- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

- بيضتان.

- 2 كيس فانيليا.

- زيت.

- شربات.

- نصف ملعقة بيكنج باودر.

- ماء للعجن.

- سكر.

- رشة ملح.

• خطوات عمل البغاشة:

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل البغاشة بخلط كل من البيض مع السمنة والدقيق والسكر والملح والفانيليا والبيكنج باودر والخميرة الفورية.

- في الخطوة التالية ضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- اتركي العجينة حتى تتخمر جيدًا.

- قومي بفرد العجينة ومن ثم تٌقطع إلى مربعات، ثم تقلى في الزيت.

- تٌسقى البغاشة بالشربات وتقدم.

طريقة عمل بغاشة الأفران

• المقادير:

- كوبان من الدقيق.

- ملعقة كبيرة من السمنة.

- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

- بيضتان.

- 2 كيس فانيليا.

- شربات.

- زيت.

- نصف ملعقة بيكنج باودر.

- ماء للعجن.

- رشة ملح.

- سكر.

- صوص شوكولاتة.

- مكسرات.

• خطوات عمل بغاشة الأفران:

- اتبعي الخطوات السابقة لعمل البغاشة.

- في النهاية بعد وضعها في الشربات رشي عليها المكسرات أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة.