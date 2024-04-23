القولون العصبي.. إليك أسبابه وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أشارت المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي عن أن متلازمة القولون العصبي تصيب ما بين 5% و 10% من سكان العالم، مع تعرض النساء للإصابة أكثر من الرجال، ويُشكل الشباب دون سن الخمسين غالبية المصابين. ويُعاني الكثيرون لسنوات قبل الحصول على التشخيص.

أسباب وعوامل الخطر:

التغيرات في بكتيريا الأمعاء.

التهابات الجهاز الهضمي الشديدة.

عدم تحمل بعض الأطعمة.

الضغوط والتوتر في مرحلة الطفولة.

مشاكل التنسيق بين العقل والأمعاء.

دراسة حديثة تكشف عن خمسة عادات تُقلل من خطر الإصابة:

أجرى معهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك دراسة حديثة شملت 64.268 شخصا في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاما، على مدار 12.6 عامًا.

كشفت الدراسة عن 5 عادات في أسلوب الحياة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 42%، تشمل:

الحصول على قسط كاف من النوم (7-9 ساعات).

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالألياف الغذائية.

الامتناع عن التدخين.

الإقلاع عن شرب الكحول.

طرق العلاج:

تختلف المحفزات التي تسبب أعراض متلازمة القولون العصبي من شخص لآخر، ولكن تشمل بعض المحفزات الشائعة التوتر والقلق والأطعمة معينة مثل منتجات الألبان والغلوتين والكافيين.

لذا، إذا كنت تعاني من أعراض متلازمة القولون العصبي، فمن الضروري استشارة الطبيب لتحديد التشخيص المناسب والحصول على العلاج المناسب.

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