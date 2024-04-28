رجل يفقد 53 كيلو في 10 أشهر دون عملية.. لن تتوقع ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة فريدة من نوعها، نجح رجل يُدعي "برودي بالينسكي"، من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في خسارة 53 كجم من وزنه في 10 أشهر فقط، دون إجراء أي عملية جراحية.

نجح البالغ من العمر 29 سنة في إنقاص وزنه الزائد بشكل مذهل بعد أن واجه انتقادات من شريكة حياته، ما دفعه إلى اتخاذ قرار حاسم بتغيير أسلوب حياته، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يقول برودي: "لم يكن تعليق خطيبتي على وزني سوى طعنة في القلب، لكنه دفعني إلى قرار مصيري بتغيير حياته بشكل جذري،

وقررت الانفصال عن تلك العلاقة، وبدأت رحلة مليئة بالتحديات".

وتابع خلال 10 أشهر فقط، نجحت في التخلص من 117 رطلا، أي ما يعادل 53 كيلوجراما، باستخدام نظام "الكيتو الغذائي"، الغني بالدهون ومعتدل البروتين ومنخفض الكربوهيدرات.

وأضاف: "اعتمدت نظاما غذائيا صحيا يتضمن شرب القهوة مع الزبدة بدلا من السكر، مع الامتناع عن تناول الحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية".

كما استبدل برودي الوجبات السريعة التي كان يتناولها ليلا، بصدر الدجاج مع السلطة، بالإضافة إلى، ممارسة الرياضة المشي والجري بانتظام.

وواجه الشاب رغباته الشديدة في تناول السكر من خلال استحضار شعور الألم الذي عانى منه بعد تلقي رسالة من شريكته السابقة، ما حفزه على الالتزام بنظامه الغذائي الجديد.

ويشعر الآن بزيادة ثقته بنفسه وقدراته، بعد تحقيقه لهذا الإنجاز المذهل.

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