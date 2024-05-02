ما السبب وراء حدوث ألم في الصدر عند العصبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يشعر بعض الأشخاص بألم في الصدر عندما يشعرون بالغضب أو التوتر أو العصبية.

ويقول محمود فتحي أخصائي قلب وأوعية دموية، لـ"الخليج 365" إنه يمكن أن يكون هذا الألم مزعجًا ومقلقًا، ولكنه في أغلب الأحيان لا يكون خطيرًا.

وتوجد الكثير من الأسباب المحتملة لألم الصدر عند العصبية المفرطة.

تقلصات عضلات الصدر

عندما تشعر بالتوتر أو العصبية، يُرسل جسمك هرمونات تُسمى هرمونات التوتر.

قد تؤدي هذه الهرمونات إلى تقلص عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات الصدر.

يمكن أن تسبب هذه التقلصات ألمًا في الصدر.

زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم

عندما تشعر بالتوتر أو العصبية، يُصبح قلبك ينبض بشكل أسرع ويزداد ضغط الدم لديك.

يمكن أن يُسبب ذلك شعورًا بالألم أو الانزعاج في الصدر.

ضيق التنفس

عندما تشعر بالتوتر أو العصبية، قد تتنفس بشكل أسرع وأعمق.

يمكن أن يُسبب ذلك شعورًا بضيق التنفس أو ضيق الصدر.

نصائح للتعامل مع ألم الصدر عند العصبية المفرطة

حاول تقليل التوتر والقلق في حياتك

مارس الرياضة بشكل منتظم

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

احصل على قسط كافٍ من النوم.

تجنب الكافيين والنيكوتين

مارس رياضة الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا.

قم بزيارة الطبيب المختص عند الشعور بالألم شديد أو مستمرا

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