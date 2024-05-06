مكونان بـ10 جنيهات فقط سر قرمشة بطاطس المطاعم.. «جربيها مش هتبطلي تعمليها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس المقلية من الوجبات التي يفضلها الكثيرون، خاصة الأطفال، بينما يلجأ البعض إلى شرائها من المطاعم بدلاً من تناولها في المنزل نظرًا لطعمها اللذيذ وقرمشتها، مما يجعل الأمهات تبحثن عن سر القرمشة، ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير سر قرمشة بطاطس المطاعم.

يرجع سر قرمشة البطاطس المقلية التي تتقدم في المطاعم إلى إضافة ملعقة واحدة من النشا قبل القلي، وأيضًا إضافة نصف كوب خل أبيض وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

3 ثمرات بطاطس مقشّرة ومقطعة إلى صوابع.

نصف كوب خلّ أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

زيت غزير للقلي.

خطوات التحضير

يتم وضع شرائح البطاطس في وعاء، ضعي وغمرها بالماء.

يتم إضافة الخل الأبيض.

يترك الخليط لمدة 30 دقيقة.

يتم تصفيه البطاطس من الماء ووضعها على قطعة قماش.

بعد ذلك نضع البطاطس والنشا وتقليبه.

يتم تسخين الزيت في الطاسة ونضع فيها شرائح البطاطس حتى تنضج.

طريقة أخرى لعمل البطاطس المقرمشة

2 كوب بطاطس مسلوقة مهروسة.

¾ كوب نشا.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

شطة ناعمة.

كركم.

بابريكا.

بيكنج بودر.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلي.

خطوات التحضير

في البداية تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع البيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل الأسود والنشا.

يتم فرد الخليط على نشا بالنشابة ويقطع أشكال بالقطاعة.

تقلى في الزيت.

تقدم البطاطس المقرمشة.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالبهارات

بطاطس مهروسة.

نشا.

بابريكا.

ملح.

فلفل.

بهارات.

زيت للقلي.

خطوات التحضير