الامارات | «أسبوع لندن للموضة» يحظر العروض التي تستخدم فراء حقيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر أسبوع لندن للموضة منع إقامة أي عروض فيه لملابس مصنوعة من جلود الحيوانات المعروفة بـ«الغريبة» أو «المستقدمة» exotic، وفق ما أعلن أحد مسؤولي مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظم الحدث.

وباتت لندن بذلك أول عاصمة أزياء كبرى تفرض مثل هذا الحظر.

وكتب رئيس قسم السياسات والمشاركة في «لندن فاشن ويك»، ديفيد ليه بمبرتون، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (لينكد إن): «لن نتيح من الآن فصاعداً إقامة عروض لشركات تستخدم فراء حقيقية أو جلوداً غريبة في مجموعاتها، ونطلب من المصممين احترام هذه الشروط»، إذا كانوا يرغبون في المشاركة في أسبوع الموضة اللندني.

ودأب الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان على انتقاد استخدام دور الأزياء فراء وجلود الحيوانات الغريبة، كالتماسيح والثعابين.