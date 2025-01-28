الامارات | فيتامين "د" ... 4 أطعمة لتعزيز مستوياته في الجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ الفيتامين «د» عنصراً غذائياً مهماً للبشر فهو يساعد في الحفاظ على قوة العظام ويعمل على دعم جهاز المناعة في الجسم.

ووفق تقرير نشره موقع «فوكس نيوز»، الطريقة الرئيسية التي يحصل بها الناس على فيتامين «د» هي من خلال ضوء الشمس - ولكن مع الأيام الأقصر ودرجات الحرارة الباردة، قد يكون قضاء الوقت في الهواء الطلق تحدياً.

ولتعويض عن نقص ضوء الشمس، يمكن أن توفر بعض الأطعمة دفعة إضافية من فيتامين «د»، كما تقول أخصائية التغذية لورا ماناكر.

وتضيف أن «الجمع بين الأطعمة اللذيذة الغنية بفيتامين "د" والوقت في الهواء الطلق في الأيام المشمسة يمكن أن يساعدا في ضمان حصول الجسم على ما يحتاجه فيتامين د، حتى في فصل الشتاء».

إليكم 4 أطعمة تعزز الفيتامين «د» في الجسم:

1- الماكريل والسلمون والسردين

تقول ماناكر إن أي نوع من الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون والسردين غني بالفيتامين «د».

تحتوي حصة 3.5 أونصة من سمك السلمون الأحمر على متوسط ​​670 وحدة دولية من فيتامين د، وهو أكثر من القيمة اليومية الموصى بها لشخص يقل عمره عن 70 عاماً، وفقاً لموقع وزارة الزراعة الأميركية.

ومع ذلك، فإن مصدر السمك مهم. وجدت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة أن سمك السلمون المستزرع يحتوي على نسبة أقل بكثير من فيتامين «د» من سمك السلمون البري.

2- صفار البيض

يعتبر البيض مصدراً آخر لفيتامين «د».

ويحتوي صفار البيض الواحد على أكثر من ثلث الكمية اليومية الموصى بها من المغذيات، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

3- الفطر

تقول ماناكر إن الفطر فريد من نوعه، لأنه «المنتج الوحيد القادر على إنتاج فيتامين د». وتضيف: «عند تعرضه للضوء (فوق البنفسجي)، يمكن للفطر أن يصنع فيتامين د بشكل طبيعي، على غرار ما يفعله جلدنا عندما يتعرض لأشعة الشمس».

وتتابع: «لزيادة مستويات فيتامين د في الفطر بشكل أفضل، يمكن للناس تجفيفه في الشمس في المنزل أو البحث عن الفطر معرض للأشعة فوق البنفسجية».

4- الأطعمة المدعمة لوجبة الإفطار

يصبح بدء اليوم بفيتامين «د» أسهل عند تناول الأطعمة الشائعة لوجبة الإفطار المدعمة بمغذيات إضافية.

تقول ماناكر: «الأطعمة المدعمة مثل حليب الألبان وعصير البرتقال المدعم وبعض الحبوب هي أيضاً خيارات فعالة».