رد فعل مفاجئ من هنا الزاهد بعد ظهور أحمد فهمي في برنامج «رامز إيلون مصر»

استضاف الفنان رامز جلال الفنان أحمد فهمي في ثاني حلقات برنامج «رامز إيلون مصر»، وأكد رامز أنّ الهدف من استضافة فهمي لم يكن فقط السخرية والمقلب، بل أيضًا تسليط الضوء على جانبه المثقف والمتسامح، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تربطه فقط بموضوع الزواج والعلاقات العاطفية.

أحمد حلمي ضيف حلقة «رامز إيلون مصر»

وفي أثناء ربط أحمد فهمي في السرير الكهربائي خلال حلقة «رامز إيلون مصر»، وجَّه له رامز جلال سؤالًا: «آخر زيجة مين اللي طلب الطلاق أنت ولا الطرف الثاني» إشارة للفنانة هنا الزاهد، ورد قائلًا:«أنا والله العظيم اللي طلبت الطلاق»، ليرد عليه رامز: «هنبعت كاميرا للطرف الأخر ليكشف الحقيقة»، وفي ختام الحلقة، سأله رامز عن إمكانية زواجه مجددًا، ليجيب فهمي قائلاً: «فيه احتمال».

ووجّه رامز سؤالًا آخر لفهمي عن عدد مرات زواجه، ليجيب الأخير مرة واحدة، ليسخر منه رامز قائلا: «عايز تنافس سهير رمزي، ولا معز مسعود؟».

وفي نهاية الحلقة، قال «فهمي» مازحًا: «أتعهد أنا أحمد فهمي بعدم التعرض لرامز جلال، وموافق مبدئيًا على اللي هيحصل لي في الحلقة دي».

رد فعل هنا الزاهد على حلقة أحمد فهمي

الفنانة هنا الزاهد عقب عرض حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال، كتبت عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي ثريدز: «من لا أخلاق له، لا قيمة له»، وشاركت هذا المنشور عبر خاصية «ستوري» عبر صفحتها على إنستجرام.

وتفاعل العديد من المتابعين مع هنا الزاهد، وربط البعض هذا المنشور بما عُرض في حلقة رامز جلال، فكتب أحدهم قائلًا: «متزعليش أنتي إنسانة طيبة وجميلة وفيه حاجات جميلة مستنياكي»، وكتبت أحد المتابعين: «هنا أنتِ إنسانة طيبة وربنا بيديكِ على قد ما أنتي كويسة، وربنا بيحبك أنك طلعتي كسبانة نفسك».