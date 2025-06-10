تحذير من شراء عصارة ثوم شهيرة.. تسبب ضررا خطيرا في الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

سحبت شركة شهيرة عصارة الثوم السوداء (IKEA 365+ VÄRDEFULL) من السوق المصري بعد اكتشاف عيب تصنيعي قد يؤدي لانفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام، ما يشكل خطرًا صحيًا عند ابتلاعها، وجاء هذا الإجراء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، الذي شدد على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام العصارة وإرجاعها لأي فرع من فروع الشركة لاسترداد قيمتها حتى بدون فاتورة.

خطورة ابتلاع الجسم المعدني

وفقًا لموقع ويب طب الطبي، يُعد ابتلاع جسم معدني من الحالات الطبية الطارئة التي قد تواجه الكبار أو الأطفال، وغالبًا ما تحدث عن طريق الخطأ أثناء تناول الطعام أو اللعب، خصوصًا لدى الصغار، وتختلف خطورة ابتلاع الجسم المعدني حسب حجمه وشكله ومكان استقراره داخل الجسم، وتبدأ الأضرار من لحظة دخوله إلى الجهاز الهضمي أو التنفسي، وقد تتطور المضاعفات بشكل سريع إذا لم يتم التدخل الطبي في الوقت المناسب.

الأضرار الفورية بعد الابتلاع

أول ما يحدث بعد ابتلاع الجسم المعدني هو احتمال تعلقه في المريء، خاصة إذا كان حجمه كبيرًا أو له حواف حادة، وفي هذه الحالة، تظهر أعراض مثل صعوبة البلع، ألم في الصدر أو الرقبة، سعال مستمر، أو حتى اختناق إذا دخل مجرى التنفس بدل الجهاز الهضمي، فوجود الجسم المعدني في المريء لفترة طويلة قد يؤدي إلى جروح أو ثقوب في جدار المريء، مما يسمح بتسرب الطعام أو اللعاب إلى تجويف الصدر وحدوث التهاب شديد يُسمى التهاب المنصف، وهذه حالة خطيرة تهدد الحياة وتحتاج علاجًا عاجلًا.

مخاطر وجود الجسم المعدني في الجهاز الهضمي

إذا مر الجسم المعدني إلى المعدة أو الأمعاء، فغالبًا ما يخرج مع البراز خلال يومين دون مشاكل، خاصة إذا كان صغيرًا وأملس، لكن في بعض الحالات، قد يعلق في الأمعاء أو يسبب انسدادًا أو ثقوبًا في جدار الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ألم شديد في البطن، قيء متكرر، أو حتى نزيف داخلي، فالأجسام المعدنية الحادة أو الطويلة ترفع من خطر حدوث هذه المضاعفات بشكل كبير.

مضاعفات محتملة

التسمم المعدني:

بعض المعادن، إذا بقيت فترة طويلة في الجسم أو بدأت تتحلل، قد تسبب تسممًا حادًا أو مزمنًا، تظهر أعراضه في صورة غثيان، قيء، إسهال، ضعف عام، شحوب، ارتباك، أو حتى فقدان وعي في الحالات الشديدة، فالتسمم بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص أو الزئبق يسبب مشاكل صحية خطيرة في الجهاز العصبي والكلى وأعضاء أخرى بالجسم.

التهابات شديدة:

إذا تسبب الجسم المعدني في جرح أو ثقب بجدار الجهاز الهضمي، قد تدخل البكتيريا إلى تجويف البطن وتسبب التهاب الصفاق، وهي حالة طبية خطيرة تحتاج تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

انسداد الأمعاء:

قد يعلق الجسم المعدني في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، مسببًا انسدادًا يمنع مرور الطعام والسوائل، ما يؤدي إلى انتفاخ، ألم شديد، إمساك أو قيء مستمر.

الاختناق:

إذا دخل الجسم المعدني إلى مجرى التنفس بدل المريء، قد يؤدي لاختناق مفاجئ وصعوبة تنفس وسعال شديد، وهذه حالة طارئة تستدعي إسعافًا فوريًا.

طرق العلاج والتعامل مع الحالة:

العلاج يعتمد على نوع الجسم المعدني ومكانه والأعراض المصاحبة، فإذا كان الجسم صغيرًا وأملس ولا يسبب أعراضًا، غالبًا يكتفي الطبيب بالمراقبة وينصح المريض بمراقبة البراز حتى خروجه، أما إذا كان الجسم كبيرًا أو حادًا أو تسبب في أعراض خطيرة، يُفضل التدخل السريع لإزالته باستخدام المنظار أو الجراحة إذا لزم الأمر، وفي حالات التسمم المعدني، يتم إعطاء أدوية خاصة «مضادات سموم» لعلاج الحالة، مع متابعة وظائف الأعضاء الحيوية.

الشفاء والمتابعة بعد العلاج:

الشفاء من ابتلاع الجسم المعدني يعتمد على سرعة التشخيص والتدخل، وغالبًا ما يتعافى المريض تمامًا إذا تم التعامل مع الحالة بشكل صحيح وسريع، أما في حال حدوث مضاعفات مثل التسمم أو الثقوب أو الالتهابات الشديدة، فقد يحتاج المريض إلى فترة علاج أطول ورعاية طبية مكثفة.