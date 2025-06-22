الامارات | إنقاذ 3427 سلحفاة من عملية تهريب في المكسيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات المكسيكية، أول من أمس، إنقاذ 3427 سلحفاة صغيرة خلال محاولة تهريبها، واعتقال رجل متهم بالاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

واكتشف عناصر الأمن الشحنة خلال عملية تفتيش على إحدى طرق ولاية تشياباس في جنوب المكسيك. وذكر مكتب المدعي العام الفيدرالي لحماية البيئة في بيان أن الحيوانات كانت «مُخزنة في صناديق كرتونية كانت تعج بالسلاحف».

وسُلّم السائق إلى عناصر الأمن الفيدراليين لإحالته إلى المدعي العام.

والسلاحف من نوع المياه العذبة المعروف بـ«تراكيميس فينوستا»، والمعروفة أيضاً باسم سلاحف الهيكوتيا، وهو نوع ينحدر من المكسيك وأميركا الوسطى وكولومبيا. ويخضع هذا النوع الذي يُؤكل لحمه في أميركا الوسطى وجنوب المكسيك أو يُباع كحيوان أليف، لنظام حماية خاص في المكسيك، بسبب الإفراط في استغلاله.