أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2026 يختتم عروضه بصيحات مكياج جريئة ولافتة

اختتم أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2026 عروضه، التي استمرت من 18 وحتى 22 سبتمبر. وقد جذب أنظار عشاق وعاشقات الموضة والجمال من خلال إطلاقه مجموعة كبيرة من صيحات الجمال، وتحديداً صيحات المكياج، التي سترسم مشهد الجمال خلال ربيع وصيف 2026. واللافت، أن أسبوع الموضة اللندني حمل معه للنساء الجريئات الكثيرَ من صيحات المكياج القوية واللافتة، لاسيّما في عروضه الأخيرة؛ حيث ازدانت عارضات الأزياء برسمات أيلاينر حادة وظلال عيون قوية وشفاه لامعة جريئة.

إذاً، تابعينا في التالي لنرصد لكِ أبرز صيحات المكياج التي أُطلقت في ختام أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2026.

الشفاه المعدنية باللون البرونزي

من عرض كونر إيف Conner Ives- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

في ختام عروض أسبوع الموضة اللندني، برزت صيحة الشفاه المعدنية باللون البرونزي، التي عكست مظهراً مستقبلياً جريئاً. فقد اعتمدت العارضات أحمر شفاه معدنياً بتركيبة لامعة كثيفة، أضفى على الابتسامة بُعداً مميزاً، وجعل الشفاه تبدو ممتلئة وأكثر بروزاً. هذه الصيحة مثالية للنساء اللواتي يبحثن عن لمسة خارجة عن المألوف؛ خصوصاً في السهرات والمناسبات العصرية.

ظلال العيون الزاهية باللون الأزرق

من عرض أشيش Ashish- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



الأزرق بدرجاته المختلفة كان سيدَ الموقف على منصات لندن؛ حيث زيّنت العارضات جفونهن بظلال عيون قوية ومتوهّجة، امتدت أحياناً حتى حدود الحاجب. هذه الصيحة الجريئة تُعيد إحياء التسعينيات بأسلوب عصري، وتمنح العين حضوراً آسراً، سواء بدرجات الأزرق النيلي أو الفيروزي أو الأزرق الكهربائي؛ مما يجعلها خياراً لافتاً لمحبات الألوان الزاهية.

الشفاه الداكنة واللامعة

من عرض إديلين لي Edeline Lee- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



إلى جانب ألوان أحمر الشفاه المعدنية والزاهية، حضرت الشفاه الداكنة بتدرُّجات البُني والعنابي والبرغندي والبنفسجي الداكن، لكن بلمسة لامعة هذه المرة. هذا المزيج بين العمق واللمعان، يُضفي على الإطلالة بُعداً درامياً راقياً، ويناسب أجواء السهرات الليلية. واعتمد خبراء المكياج تركيبات غلوسية مكثّفة، عكست الضوء بشكل أنيق، وأبرزت الشفاه بأسلوب قويّ ومُغرٍ.

الأيلاينر الأسود العريض الحاد المسحوب خارج العين

من عرض ماركس ألميدا Marques'Almeida- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



الأيلاينر كان حاضراً بقوة، لكنه جاء بأسلوب غير تقليدي. فقد ظهرت العارضات بخطوط أيلاينر عريضة وحادة، ممتدة إلى خارج العين بزاوية واضحة؛ لتمنح نظراتهن قوة وحضوراً درامياً. هذه الصيحة تتطلب جرأة وثقة، وتليق بالنساء اللواتي يفضّلن إبراز العين كعنصر أساسي في مكياجهن.

المكياج الكلاسيكي بأحمر الشفاه الأحمر المخملي

من عرض ريتشارد كوين Richard Quinn- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



رغم هيمنة اللمسات الجريئة، بقي المكياج الكلاسيكي بأحمر الشفاه الأحمر المخملي الأحمر، حاضراً في العروض الختامية لأسبوع الموضة في لندن. فقد زيّن وجوه بعض العارضات؛ ليعيدنا إلى الأسلوب الأنيق والخالد الذي لا يغيب عن ساحة الموضة. هذا اللوك اعتُمد مع بشرة موحّدة ونقية، مع شفاه بارزة بلون أحمر غني مات؛ ليعكس أنوثة طاغية تناسب جميع الأوقات.

مكياج البشرة الزجاجية

من عرض إرديم Erdem - الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



من أبرز الصيحات التي ظهرت في العروض أيضاً، مكياج البشرة الزجاجية أو الـGlass Skin، الذي يركّز على إطلالة بشرة لامعة، رطبة، وصحية. اعتمد خبراء المكياج كريمات أساس خفيفة، وهايلايتر بتركيبات سائلة لإبراز أعلى الخدين وجسر الأنف. والنتيجة بشرة طبيعية مضيئة وكأنها مبللة بالندى، تعكس النضارة والانتعاش.

مكياج اللامكياج

من عرض توف Tove- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



كذلك، كان لمكياج No Makeup حضورٌ قوي في ختام أسبوع الموضة لندن لربيع وصيف 2026؛ حيث ظهرت بعض العارضات بوجوه شبه طبيعية، مع تغطية خفيفة جداً للبشرة ولمسة ماسكرا بسيطة. الهدف من هذه الصيحة، إبراز الجمال الطبيعي بعيداً عن التكلُّف، وتعزيز ملامح الوجه بأسلوب ناعم جداً، يعكس فكرة البساطة الأنيقة.

جرأة وجمال متجدد في ختام العروض

من عرض إرديم Erdem - الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



بهذا الكمّ من الصيحات الجمالية المتنوّعة، استطاع أسبوع الموضة في لندن أن يختتم عروض ربيع وصيف 2026 بلوحات فنية مفعمة بالجرأة والابتكار. فقد تراوحت الإطلالات بين الألوان القوية واللمسات الكلاسيكية الخالدة؛ لتمنح كلّ امرأة مساحة تعبّر من خلالها عن شخصيتها، سواء اختارت المكياج الطبيعي الناعم، أو اللمسات اللافتة والجريئة. وهكذا، يؤكّد أسبوع لندن مرة جديدة على أن عالم الجمال لا يعرف حدوداً؛ بل يفتح الأفق دائماً أمام إبداعات جديدة تعكس أنوثة المرأة وتمنحها إطلالة متجددة كلّ موسم.