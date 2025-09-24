هيا عبد السلام في يوم ميلادها... صيحات جمالية أنيقة توازن بين الرقي والعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - تجيد هيا عبد السلام لفت الأنظار في إطلالاتها الجمالية التي تجمع بين الرقي واللمسة العصرية، فهي تعرف تماماً كيف تختار المكياج المناسب الذي يبرز ملامحها الناعمة، ويمنحها إشراقة خاصة، بعيداً عن المبالغة، كما تُتقن اعتماد تسريحات الشعر الأنيقة التي تعكس شخصيتها العفوية والراقية في الوقت نفسه، ومن خلال ذوقها الرفيع في اختيار الألوان والأساليب، تحوّلت هيا إلى أيقونة جمالية توازن ببراعة بين البساطة والفخامة، لتلهم متابعاتها بأفكار عصرية لإطلالاتهن.

وفي مناسبة يوم ميلادها "الخليج 365" تسلّط الضوء على إطلالات هيا عبد السلام الجمالية، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر التي جعلتها أيقونة جمالية تلهم النساء في مختلف المناسبات.

هيا عبد السلام بمكياج وردي وتسريحة شعر حيوية

في إطلالة عصرية مشرقة، تألقت هيا عبد السلام بمكياج وردي، منح ملامحها لمسة أنثوية دافئة، فجاءت شفتاها مزدانتين بدرجة وردية طبيعية متناسقة مع تدرجات المكياج، فيما برزت عيناها بتحديد ناعم يبرز جمال النظرات دون تكلف. أما البشرة، فانعكست بإشراقة صحية وخالية من الشوائب، لتكمل الإطلالة بطابع أنيق وهادئ، وبرزت جمال خصلات شعرها الطويل، بتسريحة التموجات العريضة الحيوية، التي انسدلت بخفة على الكتفين، مع فرق وسطي أضاف توازناً مثالياً لملامح وجهها.

هيا عبد السلام بمكياج ناعم وتسريحة مموّجة

في إطلالتها في مسلسل "المعاريس فقط" خطفت هيا عبد السلام الأنظار بجاذبيتها الراقية التي تجمع بين البساطة والفخامة، فقد اعتمدت مكياجاً ناعماً ارتكز على إبراز صفاء بشرتها وإشراقتها الطبيعية، مع لمسة من الظلال الترابية التي منحت عينيها عمقاً ساحراً دون أي مبالغة، أما أحمر الشفاه النيود المائل إلى الوردي فكان الخيار الأمثل لإبراز ابتسامتها بلمسة أنثوية دافئة، ومن جهة الشعر، اختارت هيا تسريحة الموجات العريضة الناعمة التي انسدلت بانسيابية طبيعية، فأضافت حيوية إلى إطلالتها ومنحتها طابعاً راقياً يتناغم مع أسلوبها البسيط والأنيق.

هيا عبد السلام بمكياج مونوكروم وتسريحة ويفي

في إطلالة راقية تجمع بين النعومة والعصرية، تألقت هيا عبد السلام بمكياج مونوكروم متقن، ارتكز على توحيد البشرة ومنحها إشراقة صحية، مع ظلال عيون ترابية دافئة ترافقت مع خط أيلاينر مجنّح رفيع عزز جاذبية عينيها دون مبالغة، أما أحمر الشفاه، فجاء بلمسة وردية طبيعية أبرزت ابتسامتها بأسلوب أنثوي ناعم، واختارت هيا تسريحة الويفي العريض التي انسدلت بخفة على كتفيها، لتمنحها مظهراً مفعماً بالحيوية والرقي في آن واحد.

هيا عبد السلام بمكياج راقٍ وتسريحة تموجات ناعمة

تألقت هيا عبد السلام بإطلالة جمالية تفيض بالنعومة والأنوثة، فقد اختارت مكياجاً هادئاً وراقياً ارتكز على إبراز إشراقة بشرتها الطبيعية، مع لمسة من الظلال الترابية التي منحت عينيها دفئاً وسحراً خاصاً، إلى جانب رموش مكثفة بالماسكرا بطريقة ناعمة دون مبالغة، أما أحمر الشفاه فجاء بدرجة نيود وردية زادت من جاذبية ابتسامتها ومنحتها مظهراً متوازناً بين الرقي والبساطة، وأنهت إطلالتها بتسريحة التموجات الناعمة بانسياب طبيعي على الأكتاف، ما أضفى لمسة رومانسية مفعمة بالأنوثة، خصوصاً مع الفرق الوسطي الذي أبرز توازن ملامح وجهها.

هيا عبد السلام بأحمر شفاه قوي وتسريحة تموجات عريضة

رغم حبها للمكياج الهادئ، لا تتردد هيا عبد السلام في صيحات مكياج تعكس ثقة عالية بالنفس وحضوراً درامياً يليق بالمناسبات الخاصة، ففي إطلالة جمالية جريئة وراقية في آن واحد، تألقت هيا بمكياج سموكي داكن أبرز سحر عينيها، مع ضربات من الماسكرا التي زادت من كثافة الرموش وجاذبية النظرات، ولإكمال هذا التوازن المميز، اعتمدت هيا أحمر الشفاه القوي باللون الأحمر الكلاسيكي الذي منح ملامحها طابعاً أنثوياً درامياً يعكس ثقة عالية بالنفس وحضوراً لافتاً، أما الشعر، فجاء بتسريحة الموجات العريضة التي انسدلت بانسيابية على كتفيها، مضيفةً لمسة رومانسية على إطلالتها.

هيا عبد السلام بمكياج نيود وتسريحة تموجات طبيعية

تؤكد هيا عبد السلام ذوقها الرفيع في اختيار تفاصيل إطلالتها الجمالية، فقد اعتمدت مكياج النيود الطبيعي الذي أبرز ملامحها بلمسة راقية، حيث ركّزت على توحيد البشرة ومنحها إشراقة ناعمة، مع تحديد العيون باستخدام ظلال دافئة وماسكرا كثيفة أبرزت جمال نظراتها، إلى جانب تحديد عينيها بخط رفيع من الأيلاينر على طول خط الجفون العلوية، أما أحمر الشفاه فجاء بدرجة نيود بني، ليمنحها طابعاً أنثوياً بسيطاً وراقياً، وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة بتموجات خفيفة وانسيابية طبيعية، مع فرق وسطي منح وجهها توازناً مثالياً وأبرز ملامحها الناعمة.

هيا عبد السلام بمكياج سموكي وتسريحة ويفي منسدلة

من بين أبرز إطلالاتها، مكياجها البرونزي الذي منح بشرتها دفئاً وإشراقة متوهجة، مع لمسة من التحديد الخفيف الذي أبرز سحر نظراتها، فيما اختارت أحمر شفاه وردياً دافئاً ليمنح ابتسامتها إشراقة متكاملة تعكس أنوثتها وحضورها الآسر، أما شعرها، فجاء بتسريحة الويفي الطويل المنسدل مع فرق وسطي ناعم، لتضفي التموجات لمسة رومانسية متناسقة مع إطلالتها الساحرة، هذا التماهي بين إشراقة المكياج البرونزي وانسيابية تسريحة الشعر جعل من إطلالة هيا عبد السلام مثالاً للأنوثة العصرية التي تجمع بين البساطة والرقي، لتلهم النساء في مناسباتهن الخاصة.

هيا عبد السلام بمكياج عيون أزرق وتسريحة مزينة بوشاح

في إطلالاتها الصيفية، لا تتخلى هيا عبد السلام عن التجديد، فقد ظهرت بمكياج مشرق، لتجسد روح الشباب والحيوية وتثبت قدرتها على التنويع بما يليق بالمناسبة، فقد اعتمدت ظلال العيون الأزرق بلمسة أنيقة عززت إشراقة عينيها ومنحتها جاذبية مميّزة تتناغم مع إطلالتها الصيفية، فيما جاء أحمر الشفاه الوردي ليكمل المظهر بلمسة أنثوية مشرقة، أما بشرتها فبدت طبيعية ومضيئة، مع لمسات برونزية خفيفة أضفت دفئاً ساحراً على ملامحها، ومن جهة الشعر، تألقت هيا بتسريحة التموجات الطبيعية المنسدلة التي زينتها بوشاح عصري أزرق فاتح، ليمنح إطلالتها لمسة شبابية عفوية تناسب الأجواء الصيفية.