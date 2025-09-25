صيحات جمالية من أسبوع ميلانو للموضة في أول أيامه.. وهج الستينيات يعود مجدداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - بعد اختتام أسبوع لندن للموضة، ها هو أسبوع ميلانو للموضة لموسم ربيع وصيف 2026 يفتتح أول عروضه ويسطع نجمه في عالم الموضة والجمال ليستكشف عشاق التجدد والصيحات الرائجة حول العالم اتجاهات الجمال التي ستسرق الأنظار خلال الربيع والصيف المقبلين. شفاه شديدة اللمعان، قبعات الكروشيه، الغرة الفرنسية، مكياج العيون الحاد ببريق خافت.. هي باقة من أبرز الصيحات الجمالية التي أطلقها أسبوع الموضة في ميلانو في أولى أيامه. فما رأيك أن تواكبي هذه الصيحات وتكوني السباقة باعتماد أكثر ألوان وأساليب مكياج وصيحات شعر رواجاً؟ إذ نرصد لكِ من "الخليج 365" ما حملته بداية أسبوع الموضة في ميلانو من أجدد خطوط مكياج شعر ربيع وصيف 2026.

مكياج سموكي أسود حاد ببريق خافت

من عرض آيسبرغ Iceberg- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



عاد المكياج السموكي الأسود ليؤكد أنه صيحة خالدة لا تغيب، لكن هذه المرة برؤية أكثر عصرية من خلال لمسات بريق خافت عند زوايا العين. في عروض أسبوع ميلانو للموضة لموسم ربيع وصيف 2026، رأينا العارضات بعيون درامية مسحوبة بالأيلاينر الأسود الكثيف، مع دمج الظلال الداكنة فوق الجفن العلوي وأسفل العين بأسلوب يذكرنا بإطلالات نجمات الستينيات، لكن بلمسة حديثة تليق بموسم الربيع والصيف.

قصة الشعر الطويل مع الغرة الفرنش

من عرض بربري Burberry- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



خطفت الأنظار تسريحات الشعر الطويل الانسيابي المصحوبة بالغرة الفرنسية القصيرة، التي عادت بقوة هذا الموسم لتعكس مزيجاً من الرومانسية والجرأة. هذه القصة تبرز ملامح الوجه وتمنح إطلالة عفوية شبابية، خصوصاً عندما تُنسق مع مكياج نيود طبيعي أو شفاه لامعة.

الشفاه الغلوسي الزاهية

من عرض دروف كابور Dhruv Kapoor- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



العودة إلى الشفاه الغلوسي كانت قوية في أسبوع ميلانو للموضة، حيث تميزت بألوان زاهية مثل الوردي الحيوي، المرجاني، وحتى الأحمر الكرزي. التركيز هنا كان على الامتلاء والإشراقة، إذ منحت التركيبة اللامعة للشفاه لمسة ثلاثية الأبعاد تعكس الضوء وتضفي أنوثة متوهجة، مستحضرة بذلك أجواء المكياج اللامع الذي ساد في الستينيات.

تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق النصفي

من عرض دروف كابور Dhruv Kapoor- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



من أبرز تسريحات الشعر في اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو كانت الكعكة المنخفضة الأنيقة. جاءت بأسلوب مصقول مشدود إلى الخلف مع فرق وسطي واضح، لتعكس مزيجاً من البساطة والرقي. هذه التسريحة العملية تتناسب مع الإطلالات الرسمية أو الكاجوال، وتمنح مظهراً أنيقاً يدوم لساعات طويلة.

صبغة الشعر الأومبريه بتدرجات البني

من عرض ديزل Diesel- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الألوان الطبيعية لا تزال في الصدارة، لكن مع لمسة متدرجة أكثر حيوية. الأومبريه البني كان بارزاً في عدة عروض في بداية أسبوع ميلانو للموضة، حيث انتقلت التدرجات بسلاسة من الجذور الداكنة إلى الأطراف الفاتحة، مما يمنح الشعر عمقاً وحركة طبيعية. هذا الأسلوب يُضفي لمسة صيفية دافئة تلائم مختلف ألوان البشرة.

قبعات الكروشيه بألوان حيوية

من عرض سيمونيتا رافيزا Simonetta Ravizza- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لا يكتمل أسبوع ميلانو للموضة من دون لمسات أكسسوارات لافتة. هذا العام، برزت قبعات الكروشيه الملونة المستوحاة من أجواء الستينيات والهيبي شيك. جاءت بتدرجات زاهية مثل الأصفر، الأزرق، والأخضر النيون، لتضفي على الإطلالات لمسة مرحة مثالية لأجواء الربيع والصيف.

المكياج الباستيل الغليتر

من عرض لويزا باكاريا Luisa Beccaria- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ألوان الباستيل عادت بشكل لافت لكن مع لمسة غليترية عصرية. ظهرت ظلال العيون بلون الليلك، الأزرق السماوي، والوردي الفاتح، مزينة بلمعان خفيف على كامل الجفن، مما منح الإطلالة مزيجاً من النعومة والجرأة في آن. هذا المكياج يناسب المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة مرحة وأنيقة.

المكياج اللامع بألوان تحاكي درجات البشرة

من عرض لويزا باكاريا Luisa Beccaria- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أخيراً، برز المكياج اللامع الطبيعي الذي يرتكز على ألوان تحاكي تدرجات البشرة، مثل الوردي والبرونزي والذهبي الفاتح. هذا الأسلوب منح العارضات إشراقة صحية طبيعية، وأكد أن البساطة الممزوجة بالتوهج هي سر الجمال في المواسم المقبلة.

الستينيات بلمسة عصرية في أسبوع ميلانو للموضة

من عرض ديزل Diesel- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أثبتت انطلاقة أسبوع ميلانو للموضة أن وهج الستينيات لا يزال حيّاً ويتجدد بلمسات تناسب المرأة العصرية. من الشفاه الغلوسي البراقة، إلى الغرة الفرنسية وقبعات الكروشيه المرحة، مروراً بالمكياج السموكي الحاد والمكياج الباستيل الغليتر، كلها صيحات استحضرت روح تلك الحقبة الذهبية ولكن بجرأة وحداثة تعكس أجواء ربيع وصيف 2026. وهكذا، يجمع أسبوع ميلانو بين الحنين إلى الماضي وابتكار المستقبل، مقدّماً للنساء حول العالم باقةً من الأفكار الجمالية الملهمة التي تمنحهن مساحة للتجديد والتألق بأسلوب شخصي فريد.